Два любимых вкуса в одном: закрываем хрустящие огурчики с кетчупом
- Добавляя кетчуп к огурчикам, можно получить новый вкус закуски.
- Эта комбинация делает закуску привлекательной и быстро потребляемой.
Любимые огурчики могут быть еще вкуснее. Добавляем кетчуп – и эта закуска долго у вас не будет стоять.
Хрустящие огурчики с кетчупом – это настоящая находка, когда хочется поставить к столу что-то привычное, но одновременно и оригинальное. 24 Канал предлагает сделать запас оригинальной закуски по рецепту портала Cookpad.
Интересно Наслаждение без усилий: готовим варенье на сковороде – подойдет любая ягода или фрукт
Как закрыть огурцы с кетчупом?
- Время: 1 час
- Порций: 4 литровые банки
Ингредиенты:
– огурцы;
в каждую банку:
– чеснок, лист хрена, укроп (зонтики или веточки), черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист;
маринад;
– 1,5 литра воды;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов кетчупа чили;
– 200 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы и обрежьте хвостики. Подготовьте банки и крышки, простерилизуйте их.
- В стерильные банки положите специи, чеснок, зелень, а затем плотно выложите огурцы.
- Залейте их кипятком и оставьте на 10 – 15 минут. Затем слейте воду и повторите процедуру еще раз.
- В третий раз слейте воду в кастрюлю, добавьте все составляющие для маринада и доведите жидкость до кипения.
- Залейте огурцы горячим маринадом, сразу закрутите крышками.
- Переверните банки вверх дном, заверните в полотенце или одеяло и оставьте до полного остывания.
А еще пригодиться может стать рецепт с фейсбук-страницы Ptashka Nadiya.
Огурчики с кетчупом чили
- Время: 1 час
- Порций: 3 банки по 1 литру
Ингредиенты:
– 1 килограмм 800 граммов огурцов;
закладка на банку:
– зонтик укропа веточка фенхеля, 2 листа вишни, 1 маленький лавровый лист, 4 – 5 горошин, 5 – 6 кружочков моркови; четвертинка лука, 1 гвоздика;
маринад:
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 6 столовых ложек кетчупа;
– 1 литр воды.
Приготовление:
- Огурцы замачиваем. на несколько часов.
- В банки раскладываем закладку и огурцы, заливаем кипятком и сливаем.
- Варим маринад, добавив в воду все составляющие.
- Заливаем маринад в банки и стерилизуем 15 минут.
- Затем закручиваем, переворачиваем и накрываем до остывания.
Приятного аппетита!
Что вкусненького приготовить в процессе?
- А пока варятся огурчики, вы можете порадовать родных невероятным пирогом со сливами.
- Это обычная шарлотка, но сочетание со сливой на вкус очень гармонично.