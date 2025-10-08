Любимые огурчики могут быть еще вкуснее. Добавляем кетчуп – и эта закуска долго у вас не будет стоять.

Хрустящие огурчики с кетчупом – это настоящая находка, когда хочется поставить к столу что-то привычное, но одновременно и оригинальное. 24 Канал предлагает сделать запас оригинальной закуски по рецепту портала Cookpad. Как закрыть огурцы с кетчупом? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 литровые банки Ингредиенты:

– огурцы;

в каждую банку:

– чеснок, лист хрена, укроп (зонтики или веточки), черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист;

маринад;

– 1,5 литра воды;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов кетчупа чили;

– 200 миллилитров уксуса. Приготовление: Тщательно промойте огурцы и обрежьте хвостики. Подготовьте банки и крышки, простерилизуйте их. В стерильные банки положите специи, чеснок, зелень, а затем плотно выложите огурцы. Залейте их кипятком и оставьте на 10 – 15 минут. Затем слейте воду и повторите процедуру еще раз. В третий раз слейте воду в кастрюлю, добавьте все составляющие для маринада и доведите жидкость до кипения. Залейте огурцы горячим маринадом, сразу закрутите крышками. Переверните банки вверх дном, заверните в полотенце или одеяло и оставьте до полного остывания. А еще пригодиться может стать рецепт с фейсбук-страницы Ptashka Nadiya. Огурчики с кетчупом чили Время : 1 час

: 1 час Порций: 3 банки по 1 литру Ингредиенты:

– 1 килограмм 800 граммов огурцов;

закладка на банку:

– зонтик укропа веточка фенхеля, 2 листа вишни, 1 маленький лавровый лист, 4 – 5 горошин, 5 – 6 кружочков моркови; четвертинка лука, 1 гвоздика;

маринад:

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан уксуса;

– 2 столовые ложки соли;

– 6 столовых ложек кетчупа;

Огурцы замачиваем. на несколько часов. В банки раскладываем закладку и огурцы, заливаем кипятком и сливаем. Варим маринад, добавив в воду все составляющие. Заливаем маринад в банки и стерилизуем 15 минут. Затем закручиваем, переворачиваем и накрываем до остывания. Приятного аппетита!

