Любимая закуска может быть еще вкуснее: простой способ заготовить огурцы с медом на зиму
- Огурчики с медом являются популярной закуской, которая быстро исчезает из запасов.
- Эта закуска легко готовится и подходит к разным блюдам.
Хрустящие огурчики – это та закуска, которую всегда приятно видеть на столе. А если они заготовлены с медом, то эффект и впечатления удваиваются!
Огурчики с медом – это та закрутка, которая исчезает из запасов еще до зимы, ведь устоять перед ней просто нереально. Они сочетаются со всеми блюдами и очень легкие в приготовлении, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Hyser.
Как заготовить огурцы с медом на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: 2 банки по 1 литру
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма огурцов;
– 2 зонтика укропа;
– 1 лист хрена;
– 6 сантиметров корня хрена;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– 5 – 6 бутонов гвоздики;
– 1 чайная ложка зерен кориандра;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– 6 горошин душистого перца;
– 1/3 красного острого перца;
– 120 миллилитров уксуса;
маринад:
– 800 миллилитров воды;
– 4 чайные ложки меда;
– 4 чайные ложки соли;
– 100 граммов сахара.
Приготовление:
- Огурцы тщательно моем и замачиваем в холодной воде минимум на 3 часа.
- Для маринада в кастрюле соединяем воду, соль, сахар и мед. Ставим на огонь и доводим до кипения, чтобы все составляющие растворились.
- Чеснок очищаем и нарезаем крупными кусочками. Корень хрена измельчаем, а лист разделяем на части.
- Банки готовим заранее: моем и стерилизуем.
- В горячую банку кладем несколько кусочков чеснока, хрен, зернышки кориандра и горчицы, зонтик укропа, гвоздику и две горошины душистого перца. Далее плотно выкладываем огурцы.
- В каждую банку вливаем уксус, затем аккуратно заливаем огурцы кипящим маринадом.
- Большую кастрюлю выстилаем полотенцем или салфеткой, ставим банки, накрываем простерилизованными крышками (не затягивая), и наливаем горячую воду из чайника до "плечиков" банок. Ставим на плиту, доводим до кипения и стерилизуем 20 минут на малом огне.
- Достаем банки, закручиваем крышки плотно, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать.
Приятного аппетита!
Какие огурцы выбрать для маринования?
- Выбирайте самые маленькие огурцы – они будут вкуснее всего.
- Если у вас большие плоды, то лучшим решением будет их заквасить.