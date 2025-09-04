Хрусткі огірочки – це та закуска, яку завжди приємно бачити на столі. А якщо вони заготовані з медом, то ефект та враження подвоюються!

Огірочки з медом – це та закрутка, яка зникає із запасів ще до зими, адже встояти перед нею просто нереально. Вони смакують зі всіма стравами та дуже легкі у приготуванні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Hyser. Не пропустіть Квашені помідори за 3 дні: перевірений рецепт українських господинь Як заготувати огірки з медом на зиму? Час : 40 хвилин

Порцій: 2 банки по 1 літрі Інгредієнти:

– 1,5 кілограма огірків;

– 2 парасольки кропу;

– 1 лист хрону;

– 6 сантиметрів кореня хрону;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 5 – 6 бутонів гвоздики;

– 1 чайна ложка зерен коріандру;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 6 горошин духмяного перцю;

– 1/3 червоного гострого перцю;

– 120 мілілітрів оцту;

маринад:

– 800 мілілітрів води;

– 4 чайні ложки меду;

– 4 чайні ложки солі;

– 100 грамів цукру. Приготування: Огірки ретельно миємо та замочуємо у холодній воді щонайменше на 3 години. Для маринаду в каструлі з’єднуємо воду, сіль, цукор і мед. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, щоб усі складники розчинилися. Часник очищаємо й нарізаємо великими шматочками. Корінь хрону подрібнюємо, а лист розділяємо на частини. Банки готуємо заздалегідь: миємо та стерилізуємо. У гарячу банку кладемо кілька шматочків часнику, хрін, зернятка коріандру та гірчиці, парасольку кропу, гвоздику й дві горошини запашного перцю. Далі щільно викладаємо огірки. У кожну банку вливаємо оцет, потім акуратно заливаємо огірки киплячим маринадом. Велику каструлю вистилаємо рушником чи серветкою, ставимо банки, накриваємо простерилізованими кришками (не затягуючи), й наливаємо гарячу воду з чайника до "плічок" банок. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння й стерилізуємо 20 хвилин на малому вогні. Дістаємо банки, закручуємо кришки щільно, перевертаємо догори дном і залишаємо вистигати. Смачного! Які огірки обрати для маринування? Обирайте найменші огірки – вони смакуватимуть найкраще.

Якщо у вас великі плоди, то кращим рішенням буде їх заквасити.