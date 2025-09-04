Огірочки з медом – це та закрутка, яка зникає із запасів ще до зими, адже встояти перед нею просто нереально. Вони смакують зі всіма стравами та дуже легкі у приготуванні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Hyser.

Як заготувати огірки з медом на зиму?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2 банки по 1 літрі

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма огірків;
– 2 парасольки кропу;
– 1 лист хрону;
– 6 сантиметрів кореня хрону;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 5 – 6 бутонів гвоздики;
– 1 чайна ложка зерен коріандру;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 6 горошин духмяного перцю;
– 1/3 червоного гострого перцю;
– 120 мілілітрів оцту;
маринад:
– 800 мілілітрів води;
– 4 чайні ложки меду;
– 4 чайні ложки солі;
– 100 грамів цукру.

Приготування:

  1. Огірки ретельно миємо та замочуємо у холодній воді щонайменше на 3 години.
  2. Для маринаду в каструлі з’єднуємо воду, сіль, цукор і мед. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, щоб усі складники розчинилися.
  3. Часник очищаємо й нарізаємо великими шматочками. Корінь хрону подрібнюємо, а лист розділяємо на частини.
  4. Банки готуємо заздалегідь: миємо та стерилізуємо.
  5. У гарячу банку кладемо кілька шматочків часнику, хрін, зернятка коріандру та гірчиці, парасольку кропу, гвоздику й дві горошини запашного перцю. Далі щільно викладаємо огірки.
  6. У кожну банку вливаємо оцет, потім акуратно заливаємо огірки киплячим маринадом.
  7. Велику каструлю вистилаємо рушником чи серветкою, ставимо банки, накриваємо простерилізованими кришками (не затягуючи), й наливаємо гарячу воду з чайника до "плічок" банок. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння й стерилізуємо 20 хвилин на малому вогні.
  8. Дістаємо банки, закручуємо кришки щільно, перевертаємо догори дном і залишаємо вистигати.

Смачного!

Які огірки обрати для маринування?

  • Обирайте найменші огірки – вони смакуватимуть найкраще.
  • Якщо у вас великі плоди, то кращим рішенням буде їх заквасити.