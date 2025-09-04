Огурчики с медом – это та закрутка, которая исчезает из запасов еще до зимы, ведь устоять перед ней просто нереально. Они сочетаются со всеми блюдами и очень легкие в приготовлении, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Hyser.

Не пропустите Квашеные помидоры за 3 дня: проверенный рецепт украинских хозяек

Как заготовить огурцы с медом на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2 банки по 1 литру

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма огурцов;

– 2 зонтика укропа;

– 1 лист хрена;

– 6 сантиметров корня хрена;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– 5 – 6 бутонов гвоздики;

– 1 чайная ложка зерен кориандра;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– 6 горошин душистого перца;

– 1/3 красного острого перца;

– 120 миллилитров уксуса;

маринад:

– 800 миллилитров воды;

– 4 чайные ложки меда;

– 4 чайные ложки соли;

– 100 граммов сахара.

Приготовление:

Огурцы тщательно моем и замачиваем в холодной воде минимум на 3 часа. Для маринада в кастрюле соединяем воду, соль, сахар и мед. Ставим на огонь и доводим до кипения, чтобы все составляющие растворились. Чеснок очищаем и нарезаем крупными кусочками. Корень хрена измельчаем, а лист разделяем на части. Банки готовим заранее: моем и стерилизуем. В горячую банку кладем несколько кусочков чеснока, хрен, зернышки кориандра и горчицы, зонтик укропа, гвоздику и две горошины душистого перца. Далее плотно выкладываем огурцы. В каждую банку вливаем уксус, затем аккуратно заливаем огурцы кипящим маринадом. Большую кастрюлю выстилаем полотенцем или салфеткой, ставим банки, накрываем простерилизованными крышками (не затягивая), и наливаем горячую воду из чайника до "плечиков" банок. Ставим на плиту, доводим до кипения и стерилизуем 20 минут на малом огне. Достаем банки, закручиваем крышки плотно, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать.

Приятного аппетита!

Какие огурцы выбрать для маринования?