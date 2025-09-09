Таким позавидуют даже фастфуды: пикантные огурчики пикули к мясу, гамбургерам и закускам
- Огурчики пикули могут быть использованы как дополнение к мясу, гамбургеров и закусок.
- Они являются универсальным ингредиентом, подходящим к различным блюдам.
Огурчики пикули точно не будут лишними в вашей кладовой. К какому бы блюду вы их не добавили – это всегда будет правильным решением.
Маринованные огурцы пикули получили свою популярность благодаря идеальному кисло-сладкому сочетанию, которое прекрасно обогащает вкус салатов, сэндвичей, бургеров и других закусок. 24 Канал предлагает обогатить вкус своих зимних блюд с рецептом портала Переяслав.City.
Как приготовить огурцы пикули?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 2 – 3 луковицы;
– 3 столовые ложки соли;
маринад:
– 270 граммов сахара;
– 300 миллилитров уксуса;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– 1/2 чайной ложки куркумы;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 5 горошин душистого перца;
– 1 лавровый лист.
Приготовление:
- Огурцы тщательно вымойте под проточной водой и нарежьте кружочками толщиной примерно пол сантиметра.
- Переложите в глубокую миску, посолите, перемешайте и оставьте на час, чтобы они пустили сок. Затем промойте их чистой водой и дайте стечь на дуршлаге.
- Лук почистите и нарежьте полукольцами.
- Для маринада в кастрюлю налейте уксус, добавьте сахар, зерна горчицы, куркуму, черный и душистый перец, а также лавровый лист. Поставьте на плиту и доведите до кипения.
- В кипящий маринад положите лук и варите около двух минут, затем добавьте огурцы и готовьте еще несколько минут, пока они немного не проварятся.
- Горячими разложите овощи вместе с маринадом в простерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом или пледом.
- Оставьте до полного остывания на сутки.
Приятного аппетита!
