Огурчики пикули точно не будут лишними в вашей кладовой. К какому бы блюду вы их не добавили – это всегда будет правильным решением.

Маринованные огурцы пикули получили свою популярность благодаря идеальному кисло-сладкому сочетанию, которое прекрасно обогащает вкус салатов, сэндвичей, бургеров и других закусок. 24 Канал предлагает обогатить вкус своих зимних блюд с рецептом портала Переяслав.City. К теме Квашеные помидоры за 3 дня: проверенный рецепт украинских хозяек Как приготовить огурцы пикули? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 2 – 3 луковицы;

– 3 столовые ложки соли;

маринад:

– 270 граммов сахара;

– 300 миллилитров уксуса;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– 1/2 чайной ложки куркумы;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 5 горошин душистого перца;

– 1 лавровый лист. Приготовление: Огурцы тщательно вымойте под проточной водой и нарежьте кружочками толщиной примерно пол сантиметра. Переложите в глубокую миску, посолите, перемешайте и оставьте на час, чтобы они пустили сок. Затем промойте их чистой водой и дайте стечь на дуршлаге. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Для маринада в кастрюлю налейте уксус, добавьте сахар, зерна горчицы, куркуму, черный и душистый перец, а также лавровый лист. Поставьте на плиту и доведите до кипения. В кипящий маринад положите лук и варите около двух минут, затем добавьте огурцы и готовьте еще несколько минут, пока они немного не проварятся. Горячими разложите овощи вместе с маринадом в простерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом или пледом. Оставьте до полного остывания на сутки. Приятного аппетита! Что еще вкусного заготовить на зиму? Рядом с привычными закрутками в кладовке должен быть томатный сок.

Этот ароматный напиток с насыщенным вкусом не будет лишним даже на праздничном столе.

А для его приготовления не нужно никаких лишних ингредиентов.