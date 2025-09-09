Укр Рус
9 сентября, 10:40
Таким позавидуют даже фастфуды: пикантные огурчики пикули к мясу, гамбургерам и закускам

Лилия Имбировская-Сиваковская
Огурчики пикули точно не будут лишними в вашей кладовой. К какому бы блюду вы их не добавили – это всегда будет правильным решением.

Маринованные огурцы пикули получили свою популярность благодаря идеальному кисло-сладкому сочетанию, которое прекрасно обогащает вкус салатов, сэндвичей, бургеров и других закусок. 24 Канал предлагает обогатить вкус своих зимних блюд с рецептом портала Переяслав.City.

Как приготовить огурцы пикули?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 килограмм огурцов;
– 2 – 3 луковицы;
– 3 столовые ложки соли;
маринад: 
– 270 граммов сахара;
– 300 миллилитров уксуса;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– 1/2 чайной ложки куркумы;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 5 горошин душистого перца;
– 1 лавровый лист.

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно вымойте под проточной водой и нарежьте кружочками толщиной примерно пол сантиметра.
  2. Переложите в глубокую миску, посолите, перемешайте и оставьте на час, чтобы они пустили сок. Затем промойте их чистой водой и дайте стечь на дуршлаге.
  3. Лук почистите и нарежьте полукольцами.
  4. Для маринада в кастрюлю налейте уксус, добавьте сахар, зерна горчицы, куркуму, черный и душистый перец, а также лавровый лист. Поставьте на плиту и доведите до кипения.
  5. В кипящий маринад положите лук и варите около двух минут, затем добавьте огурцы и готовьте еще несколько минут, пока они немного не проварятся.
  6. Горячими разложите овощи вместе с маринадом в простерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом или пледом.
  7. Оставьте до полного остывания на сутки.

Приятного аппетита!

