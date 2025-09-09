Огірочки пікулі точно не будуть зайвими у вашій коморі. До якої б страви ви їх не додали – це завжди буде правильним рішенням.

Мариновані огірки пікулі здобули свою популярність завдяки ідеальному кисло-солодкому поєднанню, яке чудово збагачує смак салатів, сендвічів, бургерів та інших закусок. 24 Канал пропонує збагатити смак своїх зимових страв з рецептом порталу Переяслав.City. До теми Квашені помідори за 3 дні: перевірений рецепт українських господинь Як приготувати огірки пікулі? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 2 – 3 цибулини;

– 3 столові ложки солі;

маринад:

– 270 грамів цукру;

– 300 мілілітрів оцту;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 1/2 чайної ложки куркуми;

– 0,5 чайної ложки запашного перцю;

– 5 горошин запашного перцю;

– 1 лавровий листок. Приготування: Огірки ретельно вимийте під проточною водою та наріжте кружальцями завтовшки приблизно пів сантиметра. Перекладіть у глибоку миску, посоліть, перемішайте й залиште на годину, щоб вони пустили сік. Потім промийте їх чистою водою та дайте стекти на друшляку. Цибулю почистіть і наріжте півкільцями. Для маринаду у каструлю налийте оцет, додайте цукор, зерна гірчиці, куркуму, чорний і духмяний перець, а також лавровий лист. Поставте на плиту та доведіть до кипіння. У киплячий маринад покладіть цибулю й варіть близько двох хвилин, потім додайте огірки та готуйте ще кілька хвилин, поки вони трохи не проваряться. Гарячими розкладіть овочі разом із маринадом у простерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і вкутайте ковдрою чи пледом. Залиште до повного охолодження на добу. Смачного! Що ще смачного заготувати на зиму? Поруч зі звичними закрутками у коморі повинен бути томатний сік.

Цей ароматний напій із насиченим смаком не буде зайвим навіть на святковому столі.

А для його приготування не потрібно жодних зайвих інгредієнтів.