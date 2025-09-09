Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Таким позаздрять навіть фастфуди: пікантні огірочки пікулі до мʼяса, гамбургерів та закусок
9 вересня, 10:40
2

Таким позаздрять навіть фастфуди: пікантні огірочки пікулі до мʼяса, гамбургерів та закусок

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Огірочки пікулі можуть бути використані як додаток до м'яса, гамбургерів та закусок.
  • Вони є універсальним інгредієнтом, що підходить до різних страв.

Огірочки пікулі точно не будуть зайвими у вашій коморі. До якої б страви ви їх не додали – це завжди буде правильним рішенням.

Мариновані огірки пікулі здобули свою популярність завдяки ідеальному кисло-солодкому поєднанню, яке чудово збагачує смак салатів, сендвічів, бургерів та інших закусок. 24 Канал пропонує збагатити смак своїх зимових страв з рецептом порталу Переяслав.City.

Як приготувати огірки пікулі? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм огірків;
– 2 – 3 цибулини;
– 3 столові ложки солі;
маринад: 
– 270 грамів цукру;
– 300 мілілітрів оцту;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 1/2 чайної ложки куркуми;
– 0,5 чайної ложки запашного перцю;
– 5 горошин запашного перцю;
– 1 лавровий листок. 

Приготування

  1. Огірки ретельно вимийте під проточною водою та наріжте кружальцями завтовшки приблизно пів сантиметра.
  2. Перекладіть у глибоку миску, посоліть, перемішайте й залиште на годину, щоб вони пустили сік. Потім промийте їх чистою водою та дайте стекти на друшляку.
  3. Цибулю почистіть і наріжте півкільцями.
  4. Для маринаду у каструлю налийте оцет, додайте цукор, зерна гірчиці, куркуму, чорний і духмяний перець, а також лавровий лист. Поставте на плиту та доведіть до кипіння.
  5. У киплячий маринад покладіть цибулю й варіть близько двох хвилин, потім додайте огірки та готуйте ще кілька хвилин, поки вони трохи не проваряться.
  6. Гарячими розкладіть овочі разом із маринадом у простерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і вкутайте ковдрою чи пледом.
  7. Залиште до повного охолодження на добу.

Смачного!

Що ще смачного заготувати на зиму? 

  • Поруч зі звичними закрутками у коморі повинен бути томатний сік.
  • Цей ароматний напій із насиченим смаком не буде зайвим навіть на святковому столі.
  • А для його приготування не потрібно жодних зайвих інгредієнтів. 