Дрожжевые оладьи с ревенем: захочется повторить этот рецепт еще и еще
Ревень в выпечке – это тот случай, когда простое блюдо вдруг обретает характер. Он дает оладьям легкую кислинку, свежесть и тот самый вкус раннего лета, который не нужно ничем усложнять.
Такие оладьи хорошо готовить, когда хочется просто быстрого десерта,. Тесто получается воздушным, ревень мягко ощущается внутри, а сверху достаточно лишь сахарной пудры или ложки меда, пишет Ania Gotuje.
Как приготовить оладьи с рвенем?
- Время: 30 минут
- Порций: 12 больших оладий
Ингредиенты:
– 320 граммов пшеничной муки;
– 250 миллилитров молока, можно растительного;
– 200 граммов молодого свежего ревеня, примерно 2 стебля;
– 40 граммов свежих дрожжей или 14 граммов сухих дрожжей;
– 2 больших яйца, примерно 120 граммов без скорлупы;
– 3 столовые ложки сахара, минимум 30 граммов;
– 1 чайная ложка красного варенья или конфитюра, например вишневого, малинового или клубничного;
– 1 чайная ложка топленого масла для ревеня, примерно 5 граммов;
– 20 граммов растительного масла или топленого масла для жарки;
– сахарная пудра, мед или джем для подачи.
Приготовление:
- Сначала нужно подготовить все ингредиенты и отдельно отмерить 320 граммов муки.
- В миску влейте молоко температурой не выше 30 градусов, добавьте свежие дрожжи, 1 столовую ложку сахара и примерно 40 граммов муки из общего количества.
- Хорошо перемешайте массу, разотрите дрожжи, накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков примерно на 20 минут.
- За это время опара должна подняться и стать рыхлой.
- Если используете сухие дрожжи, их также можно смешать с теплым молоком – так они быстрее растворятся, а тесто будет более однородным.
- Пока опара подходит, вымойте ревень. Срежьте нижнюю более грубую часть стеблей и верхнюю часть возле зеленых листьев. Очищать молодой ревень не нужно.
- Нарежьте стебли кусочками шириной примерно 1 сантиметр.
- Небольшую сковородку с толстым дном хорошо разогрейте. Выложите на нее чайную ложку топленого масла или немного масла, а через мгновение добавьте нарезанный ревень.
- Положите также чайную ложку вишневого, малинового или клубничного варенья. Оно сделает цвет ревеня более выразительным и немного обогатит вкус оладий.
- Прогревайте все примерно 3 минуты, после чего переложите ревень на отдельную тарелку, чтобы он быстрее остыл. Варенье можно не добавлять, заменить его небольшим количеством меда или положить чуть больше – как больше нравится.
- Когда опара поднимется, пересыпьте в большую миску оставшуюся муку – примерно 280 граммов. Добавьте яйца, остальной сахар и всю готовую опару. Перемешайте ингредиенты до однородной массы. Затем добавьте обжаренный и уже охлажденный ревень. Он может оставаться немного теплым, но не горячим.
- Еще раз хорошо перемешайте тесто. По консистенции оно должно напоминать густой пудинг. Если хочется более сладких оладий, можно добавить еще немного сахара. Большую сковородку разогрейте и добавьте немного топленого или растительного масла. Ложкой выкладывайте порции теста на сковородку.
- На одну оладью нужно примерно 2 столовые ложки теста. Распределите его так, чтобы диаметр оладьи был около 10 сантиметров.
- Тесто будет липковатым и достаточно густым – это нормально, потому что густота зависит и от муки, и от размера яиц.
- Жарьте оладьи их на небольшом огне с обеих сторон по 2 – 3 минуты, пока они хорошо зарумянятся. Во время жарки оладьи еще немного подрастут.
- Если добавить на сковородку немного больше жира, оладьи получатся более хрустящими снаружи и рыхлыми внутри.
- Готовые дрожжевые оладьи с ревенем перед подачей стоит посыпать сахарной пудрой. Они также хорошо сочетаются с медом, домашним джемом, свежими ягодами, мороженым или взбитыми сливками.