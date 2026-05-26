26 мая, 22:50
Дрожжевые оладьи с ревенем: захочется повторить этот рецепт еще и еще

Лилия Имбировская-Сиваковская

Ревень в выпечке – это тот случай, когда простое блюдо вдруг обретает характер. Он дает оладьям легкую кислинку, свежесть и тот самый вкус раннего лета, который не нужно ничем усложнять.

Такие оладьи хорошо готовить, когда хочется просто быстрого десерта,. Тесто получается воздушным, ревень мягко ощущается внутри, а сверху достаточно лишь сахарной пудры или ложки меда, пишет Ania Gotuje.

Как приготовить оладьи с рвенем?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 12 больших оладий

Ингредиенты
– 320 граммов пшеничной муки; 
– 250 миллилитров молока, можно растительного; 
– 200 граммов молодого свежего ревеня, примерно 2 стебля; 
– 40 граммов свежих дрожжей или 14 граммов сухих дрожжей; 
– 2 больших яйца, примерно 120 граммов без скорлупы; 
– 3 столовые ложки сахара, минимум 30 граммов; 
– 1 чайная ложка красного варенья или конфитюра, например вишневого, малинового или клубничного; 
– 1 чайная ложка топленого масла для ревеня, примерно 5 граммов; 
– 20 граммов растительного масла или топленого масла для жарки; 
– сахарная пудра, мед или джем для подачи.

Приготовление:

  1. Сначала нужно подготовить все ингредиенты и отдельно отмерить 320 граммов муки.
  2. В миску влейте молоко температурой не выше 30 градусов, добавьте свежие дрожжи, 1 столовую ложку сахара и примерно 40 граммов муки из общего количества.
  3. Хорошо перемешайте массу, разотрите дрожжи, накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков примерно на 20 минут.
  4. За это время опара должна подняться и стать рыхлой.
  5. Если используете сухие дрожжи, их также можно смешать с теплым молоком – так они быстрее растворятся, а тесто будет более однородным.
  6. Пока опара подходит, вымойте ревень. Срежьте нижнюю более грубую часть стеблей и верхнюю часть возле зеленых листьев. Очищать молодой ревень не нужно.
  7. Нарежьте стебли кусочками шириной примерно 1 сантиметр.
  8. Небольшую сковородку с толстым дном хорошо разогрейте. Выложите на нее чайную ложку топленого масла или немного масла, а через мгновение добавьте нарезанный ревень.
  9. Положите также чайную ложку вишневого, малинового или клубничного варенья. Оно сделает цвет ревеня более выразительным и немного обогатит вкус оладий.
  10. Прогревайте все примерно 3 минуты, после чего переложите ревень на отдельную тарелку, чтобы он быстрее остыл. Варенье можно не добавлять, заменить его небольшим количеством меда или положить чуть больше – как больше нравится.
  11. Когда опара поднимется, пересыпьте в большую миску оставшуюся муку – примерно 280 граммов. Добавьте яйца, остальной сахар и всю готовую опару. Перемешайте ингредиенты до однородной массы. Затем добавьте обжаренный и уже охлажденный ревень. Он может оставаться немного теплым, но не горячим.
  12. Еще раз хорошо перемешайте тесто. По консистенции оно должно напоминать густой пудинг. Если хочется более сладких оладий, можно добавить еще немного сахара. Большую сковородку разогрейте и добавьте немного топленого или растительного масла. Ложкой выкладывайте порции теста на сковородку.
  13. На одну оладью нужно примерно 2 столовые ложки теста. Распределите его так, чтобы диаметр оладьи был около 10 сантиметров.
  14. Тесто будет липковатым и достаточно густым – это нормально, потому что густота зависит и от муки, и от размера яиц.
  15. Жарьте оладьи их на небольшом огне с обеих сторон по 2 – 3 минуты, пока они хорошо зарумянятся. Во время жарки оладьи еще немного подрастут.
  16. Если добавить на сковородку немного больше жира, оладьи получатся более хрустящими снаружи и рыхлыми внутри.
  17. Готовые дрожжевые оладьи с ревенем перед подачей стоит посыпать сахарной пудрой. Они также хорошо сочетаются с медом, домашним джемом, свежими ягодами, мороженым или взбитыми сливками.

