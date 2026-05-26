Такі оладки добре готувати, коли хочеться просто швидкого десерту,. Тісто виходить пухким, ревінь м’яко відчувається всередині, а зверху достатньо лише цукрової пудри чи ложки меду, пише Ania Gotuje.

Як приготувати оладки з рвенем?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 12 великих оладок

Інгредієнти:
– 320 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів молока, можна рослинного;
– 200 грамів молодого свіжого ревеню, приблизно 2 стебла;
– 40 грамів свіжих дріжджів або 14 грамів сухих дріжджів;
– 2 великі яйця, приблизно 120 грамів без шкаралупи;
– 3 столові ложки цукру, мінімум 30 грамів;
– 1 чайна ложка червоного варення або конфітюру, наприклад вишневого, малинового чи полуничного;
– 1 чайна ложка топленого масла для ревеню, приблизно 5 грамів;
– 20 грамів рослинної олії або топленого масла для смаження;
– цукрова пудра, мед або джем для подачі.

Приготування:

  1. Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти й окремо відміряти 320 грамів борошна.
  2. У миску влийте молоко температурою не вище 30 градусів, додайте свіжі дріжджі, 1 столову ложку цукру та приблизно 40 грамів борошна із загальної кількості.
  3. Добре перемішайте масу, розітріть дріжджі, накрийте миску рушником і залиште в теплому місці без протягів приблизно на 20 хвилин.
  4. За цей час опара має піднятися й стати пухкою.
  5. Якщо використовуєте сухі дріжджі, їх також можна змішати з теплим молоком – так вони швидше розчиняться, а тісто буде одноріднішим.
  6. Поки опара підходить, вимийте ревінь. Зріжте нижню грубішу частину стебел і верхню частину біля зеленого листя. Очищати молодий ревінь не потрібно.
  7. Наріжте стебла шматочками завширшки приблизно 1 сантиметр.
  8. Невелику сковорідку з товстим дном добре розігрійте. Викладіть на неї чайну ложку топленого масла або трохи олії, а через мить додайте нарізаний ревінь.
  9. Покладіть також чайну ложку вишневого, малинового або полуничного варення. Воно зробить колір ревеню виразнішим і трохи збагатить смак оладок.
  10. Прогрівайте все приблизно 3 хвилини, після чого перекладіть ревінь на окрему тарілку, щоб він швидше охолов. Варення можна не додавати, замінити його невеликою кількістю меду або покласти трохи більше – як більше подобається.
  11. Коли опара підніметься, пересипте у велику миску решту борошна – приблизно 280 грамів. Додайте яйця, решту цукру та всю готову опару. Перемішайте інгредієнти до однорідної маси. Потім додайте обсмажений і вже охолоджений ревінь. Він може залишатися трохи теплим, але не гарячим.
  12. Ще раз добре перемішайте тісто. За консистенцією воно має нагадувати густий пудинг. Якщо хочеться солодших оладок, можна додати ще трохи цукру. Велику сковорідку розігрійте й додайте трохи топленого масла або рослинної олії. Ложкою викладайте порції тіста на сковорідку.
  13. На одну оладку потрібно приблизно 2 столові ложки тіста. Розподіліть його так, щоб діаметр оладки був близько 10 сантиметрів.
  14. Тісто буде липкуватим і досить густим – це нормально, бо густина залежить і від борошна, і від розміру яєць.
  15. Смажте оладки їх на невеликому вогні з обох боків по 2 – 3 хвилини, доки вони добре зарум’яняться. Під час смаження оладки ще трохи підростуть.
  16. Якщо додати на сковорідку трохи більше жиру, оладки вийдуть більш хрусткими зовні й пухкими всередині.
  17. Готові дріжджові оладки з ревенем перед подачею варто посипати цукровою пудрою. Вони також добре смакують із медом, домашнім джемом, свіжими ягодами, морозивом або збитими вершками.