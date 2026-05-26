Такі оладки добре готувати, коли хочеться просто швидкого десерту,. Тісто виходить пухким, ревінь м’яко відчувається всередині, а зверху достатньо лише цукрової пудри чи ложки меду, пише Ania Gotuje.

До теми Не варіть молоду картоплю просто так: додайте бекон і редиску – буде вау-салат

Як приготувати оладки з рвенем?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 12 великих оладок

Інгредієнти:

– 320 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів молока, можна рослинного;

– 200 грамів молодого свіжого ревеню, приблизно 2 стебла;

– 40 грамів свіжих дріжджів або 14 грамів сухих дріжджів;

– 2 великі яйця, приблизно 120 грамів без шкаралупи;

– 3 столові ложки цукру, мінімум 30 грамів;

– 1 чайна ложка червоного варення або конфітюру, наприклад вишневого, малинового чи полуничного;

– 1 чайна ложка топленого масла для ревеню, приблизно 5 грамів;

– 20 грамів рослинної олії або топленого масла для смаження;

– цукрова пудра, мед або джем для подачі.

Приготування:

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати