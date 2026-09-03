Острый соус из кизила на зиму: пикантное дополнение к мясным блюдам
Корнишневый соус – это не просто заготовка, а способ придать мясным блюдам кисло-терпкую глубину, остроту и яркий аромат.
Домашний соус из кизила легко становится той самой банкой, которая спасает привычное мясо от однообразного подачи. Кислинка, терпкость и острота гармонично сочетаются в этом соусе, благодаря чему шашлык, свинина или птица приобретают совершенно иной вкус.
Почему кизил так хорошо подходит для соуса?
Кизил обладает естественной кислинкой и терпкостью, поэтому рецепт не требует большого количества уксуса. Именно это и делает соус интереснее многих магазинных кетчупов: ягода сама по себе создает нужную вкусовую основу, а специи лишь усиливают ее.
Как приготовить соус из кизила?
- Время: 1 час
- Порций: 4 банки по 250 миллилитров
Ингредиенты:
– 2 килограмма свежего кизила;
– 200 миллилитров питьевой воды;
– 1 головка чеснока;
– 1 – 2 стручка острого перца чили;
– пучок свежей кинзы;
– 2 чайные ложки хмели-сунели;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 чайная ложка черного перца;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– по желанию несколько листочков или щепотка сушеной мяты.
Приготовление:
- Кизил перебирают, удаляют веточки и мусор, затем хорошо промывают.
- Ягоды высыпают в емкость с толстым дном, заливают 200 мл воды и тушат на медленном огне примерно 10 – 15 минут до мягкости.
- Массу немного остужают и протирают через металлическое сито, чтобы отделить косточки и кожицу.
- Полученное пюре снова ставят на плиту и варят еще четверть часа на минимальном огне, периодически помешивая.
- Добавляют сахар, соль, черный перец, кориандр и хмели-сунели, после чего хорошо перемешивают.
- Чеснок очищают и измельчают, чили мелко нарезают, кинзу измельчают ножом.
- Чеснок и перец добавляют в соус и держат на огне еще 5 – 7 минут.
- За несколько минут до выключения добавляют кинзу, а по желанию – и мяту.
- Кипящий соус разливают в заранее простерилизованные банки, герметично закрывают, переворачивают и накрывают полотенцем до остывания.
Обратите внимание! Для соуса лучше брать спелый, плотный и насыщенно-красный кизил. Перезрелые ягоды хуже протираются, а зеленоватые не дадут полного аромата.