Подсказки сомелье, которые помогут каждому: как легко отличить качественное вино от дешевой подделки

Наслаждаться вином – это особый ритуал, для которого нужен только качественный продукт. И каждый может легко убедиться в том, что в его бокале напиток высокого сорта.

Достаточно нескольких проверенных способов, чтобы за считанные минуты проверить, не вводит ли производитель в заблуждение относительно качества вина. Как это сделать – рассказывает 24 Канал.

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Проверяем вино на качество

Все, что вам нужно – воспользоваться элементарной пищевой содой. Благодаря ей вы легко сможете обнаружить некачественное вино, независимо от уловок производителя.

Каждый может проверить качество вина / Фото Pixabay

Насыпьте немного соды в небольшую емкость и добавьте к ней чайную ложку вина. Если напиток настоящий, он изменит свой цвет при взаимодействии с содой.

Есть еще один способ, для которого надо еще более простое средство – вода. Налейте чистую воду в глубокий сосуд. В отдельную маленькую бутылочку налейте немного вина, зажмите горлышко пальцем и осторожно опустите в воду.

После этого снимите палец с горлышка: если вино фальсифицированное, оно быстро смешается с водой. Натуральный напиток останется отделенным.

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