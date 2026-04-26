26 апреля, 07:10
Шедевральный паштет от мамы Владимира Ярославского: куриная печень станет искусством

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Владимир Ярославский поделился рецептом куриного паштета от своей мамы.
  • Очень важно тщательно выбирать печень, чтобы на ней не было даже малейшего пятна желчи.

Кулинария позволяет создать что-то уникальное, не тратя много времени и усилий. Даже элементарные ингредиенты могут подарить много наслаждения!

Владимир Ярославский показал, как сделать идеальный куриный паштет по рецепту его мамы. Теперь не удивительно, что ему удалось достичь таких высот в кулинарии!

Кстати В 90-х этот салат любили больше "Оливье": легенда снова возвращается в моду

Как сделать куриный паштет из курицы?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 500 граммов куриной печени очищенной 500 граммов;
– 300 граммов лука репчатого;
– 250 граммов моркови;
– 75 граммов стебля сельдерея;
– 200 граммов масла 82.5%;
– 20 граммов меда;
– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите печень от пленок и желчи, а овощи произвольно нарежьте.
  2. Обжарьте морковь в сотейнике до румяности, затем добавьте лук и сельдерей, доводя их до появления аппетитного аромата.
  3. Выложите к овощам печень и жарьте 5 минут, после чего посолите, поперчите, добавьте душистый перец и тушите под крышкой на слабом огне еще 12 – 15 минут.
  4. Впоследствии добавьте мед и выпаривайте лишнюю влагу в течение 5 минут до сочности.
  5. Охлажденную массу дважды пропустите через мясорубку с мелкой решеткой, второй раз добавив мягкое сливочное масло.
  6. Для достижения идеально нежной, кремовой консистенции дополнительно взбейте паштет блендером.

Как выбирать куриную печень?

Оцените ее цвет и поверхность. Свежий продукт имеет равномерный бордово-коричневый оттенок и характерный глянцевый блеск, подсказывает Akademia Smaku.

Если печень слишком бледная, желтоватая или имеет пятна, это может быть признаком болезни птицы или неправильного хранения. Поверхность должна быть упругой и влажной, но ни в коем случае не липкой. Также критически важно проверить отсутствие остатков желчного пузыря. Даже небольшое зеленоватое пятно на печени свидетельствует о том, что во время разборки была разлита желчь, которая придаст всему блюду непоправимую горечь.

Какие рецепты стоит попробовать?

