Ни капли молока или кефира: как за 10 минут превратить банку старого варенья в роскошный пирог

Когда внезапно захочется домашнего сладкого к чаю, а в холодильнике нет ни пачки кефира, ни молока, на помощь приходит этот надежный рецепт. Он не требует сложного замеса или длительного ожидания у плиты, а главное – дарит вторую жизнь забытой банке прошлогоднего варенья

Выпечка получается удивительно воздушной, слегка влажной внутри и настолько ароматной, что домочадцы сбегаются на кухню еще до того, как сработает таймер духовки. Как приготовить пирог из банки варенья? Время : 10 минут + выпекание

: 10 минут + выпекание Порций: 6 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 0,5 литра варенья;

– 175 миллилитров рафинированного масла;

– 2 стакана муки;

– 1 пакетик разрыхлителя (18 граммов);

– ванильный сахар или ванилин по вкусу. Приготовление: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром с помощью миксера или венчика до образования пышной, светлой и однородной массы. В взбитые яйца добавьте варенье, влейте рафинированное масло и добавьте ваниль для приятного аромата. Аккуратно перемешайте все до однородной консистенции. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно, небольшими порциями, всыпайте сухую смесь в жидкую основу, тщательно вымешивая тесто венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка. По консистенции масса должна напоминать густое тесто для оладий. Форму для выпечки смажьте небольшим количеством растительного или сливочного масла и вылейте тесто. Если решите делать порционные кексы – наполняйте силиконовые или бумажные формочки примерно на 2/3 их объема, оставляя место для подъема. Поставьте форму в заранее разогретую до умеренной температуры духовку (около 180 градусов). Выпекайте пирог до появления насыщенного румянца. Готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой: проткните пирог по центру – шпажка должна выходить полностью сухой, без налипших следов сырого теста.