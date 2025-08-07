Пирог со сливами это часть наслаждения любимыми летними фруктами. И готовить его стоит по рецепту, который стал известным на весь мир.

Почти 30 лет назад рецепты сливового пирога были одной "изюминок" The New York Times. На страницах издания теперь другие новости, но любимый пирог, который покорил мир, не теряет актуальности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как быстро приготовить пирог со сливами?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан сахара;

– полстакана мягкого сливочного масла;

– 1 стакан просеянной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 2 яйца;

– 12 слив, разрезанных на половинки;

для присыпки:

– 2 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 180 градусов. Масло взбиваем с сахаром, затем добавляем остальные ингредиенты. Тесто должно быть густым и упругим. Тесто выливаем в форму, сверху выкладываем сливы. Посыпаем пирог сахаром и корицей. Выпекаем 45 минут. Лучше всего подавать пирог с мороженым – так он на вкус просто невероятно.

Приятного аппетита!

