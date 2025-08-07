Этот вафельный торт имеет непревзойденный вкус и праздничный вид, однако вы можете готовить его чуть ли не каждый день – ингредиенты доступны, а выполнение простое. 24 Канал советует воспользоваться рецептом невероятного лакомства с TikTok diali_cooking.

Как приготовить вафельный торт с маком?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов мягкого сливочного масла;

– банка вареного сгущенного молока;

– пачка мака или маковая смесь;

– орешки для украшения.

Как приготовить вафельный торт с маком: видео

Приготовление:

Взбиваем масло со сгущенным молоком до однородности. Перемазываем вафли. 4 первые перемазываем кремом, еще 4 – запаренным маком или маковой смесью. Верх последней вафли обмазываем по краю и украшаем орешками. Ставим в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

