Этот вафельный торт имеет непревзойденный вкус и праздничный вид, однако вы можете готовить его чуть ли не каждый день – ингредиенты доступны, а выполнение простое. 24 Канал советует воспользоваться рецептом невероятного лакомства с TikTok diali_cooking.
Как приготовить вафельный торт с маком?
- Время: 25 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов мягкого сливочного масла;
– банка вареного сгущенного молока;
– пачка мака или маковая смесь;
– орешки для украшения.
Как приготовить вафельный торт с маком: видео
Приготовление:
- Взбиваем масло со сгущенным молоком до однородности.
- Перемазываем вафли. 4 первые перемазываем кремом, еще 4 – запаренным маком или маковой смесью.
- Верх последней вафли обмазываем по краю и украшаем орешками.
- Ставим в холодильник для пропитки.
Приятного аппетита!
