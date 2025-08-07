Цей вафельний торт має неперевершений смак та святковий вигляд, однак ви можете готувати його ледь не кожного дня – інгредієнти доступні, а виконання просте. 24 Канал радить скористатися рецептом неймовірного смаколика з TikTok diali_cooking.

Як приготувати вафельний торт з маком?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів м'якого вершкового масла;

– банка вареного згущеного молока;

– пачка маку або макова суміш;

– горішки для прикраси.

Як приготувати вафельний торт з маком: відео

Приготування:

Збиваємо масло зі згущеним молоком до однорідності. Перемащуємо вафлі. 4 перші перемащуємо кремом, ще 4 – запареним маком або маковою сумішшю. Верх останньої вафлі обмащуємо по краю та прикрашаємо горішками. Ставимо у холодильник для просочування.

Смачного!

