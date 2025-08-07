Пиріг зі сливами – це частина насолоди улюбленими літніми фруктами. І готувати його варто за рецептом, який став відомим на весь світ.

Майже 30 років тому рецепти сливового пирога були однією "родзинок" The New York Times. На сторінках видання тепер інші новини, але улюблений пиріг, який підкорив світ, не втрачає актуальності, розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Насолода – це просто: шикарний маково-згущений вафельний торт

Як швидко приготувати пиріг зі сливами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 склянка цукру;

– пів склянки мʼякого вершкового масла;

– 1 склянка просіяного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 2 яйця;

– 12 слив, розрізаних на половинки;

для присипки:

– 2 столові ложки цукру і 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Масло збиваємо з цукром, потім додаємо решту інгредієнтів. Тісто має бути густим і пружним. Тісто виливаємо у форму, зверху викладаємо сливи. Посипаємо пиріг цукром та корицею. Випікаємо 45 хвилин. Найкраще подавати пиріг з морозивом – так він смакує просто неймовірно.

Смачного!

Секрет на мільйон: як зварити кукурудзу за 5 хвилин.