Нежнее самого дорогого бисквита: копеечный пирог на кефире со сливами
Сезонные спелые сливы и обычный стакан кефира способны сотворить настоящее кулинарное чудо без длительного взбивания белков или использования дорогого сливочного масла.
Этот простой домашний пирог покоряет своей особой, слегка влажной и воздушной текстурой, которая идеально впитывает кисло-сладкий фруктовый сок. Главный секрет кроется в особом способе выкладывания кусочков и карамельной посыпке, благодаря которым основа остается воздушной, а фрукты превращаются в нежное повидло под хрустящей золотистой корочкой.
Как приготовить пирог со сливами на кефире?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов плотных слив;
– 250 миллилитров кефира комнатной температуры;
– 2 стакана муки;
– 150 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– половина чайной ложки молотой корицы;
– 1 столовая ложка сахарной пудры.
Приготовление:
- Сливы тщательно вымойте, просушите бумажным полотенцем, разделите пополам, удалите косточки и, по желанию, разрежьте половинки еще раз вдоль на аккуратные четвертинки.
- В глубокую сухую миску вылейте кефир, обязательно прогретый до комнатной температуры, всыпьте соду, тщательно перемешайте венчиком и оставьте постоять на 3–5 минут, чтобы кислота полностью вступила в реакцию и образовалась обильная пена из пузырьков.
- В кефирную массу разбейте яйца, добавьте обычный и ванильный сахар, влейте рафинированное растительное масло без запаха и взбейте все обычным ручным венчиком в течение 1 – 2 минут до растворения крупинок сахара и образования гладкой однородной эмульсии.
- Просейте пшеничную муку через сито и порциями введите ее в жидкую смесь, аккуратно замешивая тесто лопаткой или венчиком до консистенции однородной густой сметаны без мучных комочков.
- Дно и бортики формы для выпечки диаметром 22 – 24 сантиметра смажьте тонким слоем растительного масла или застелите пергаментной бумагой, после чего равномерно перелейте туда все подготовленное тесто, слегка разравнивая верх лопаткой.
- Сверху на тесто красиво выложите подготовленные кусочки слив плотными кругами, обязательно срезом вверх – благодаря такому расположению горячий кислый сок не будет стекать на дно формы и не размочит бисквит, а будет испаряться наружу и пропитывать верх.
- Смешайте чайную ложку обычного сахара с щепоткой молотой корицы и равномерно посыпьте поверхность выложенных слив, чтобы во время выпекания образовалась пикантная карамельная корочка.
- Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте пирог примерно 40 – 45 минут на среднем уровне без конвекции до появления красивого румяного цвета, проверяя готовность сухой деревянной зубочисткой в центре теста.
- Готовую выпечку достаньте из духовки, дайте полностью остыть в форме, после чего переложите на плоское блюдо и щедро посыпьте через мелкое ситечко сахарной пудрой перед нарезкой на порционные кусочки к свежезаваренному чаю.