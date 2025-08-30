Дрожжевое тесто – это основа для многих любимых блюд. Однако выпечка не будет удачной, если тесто не поднимется.

Даже опытные хозяйки в спешке могут делать ошибки, из-за которых дрожжевое тесто не будет расти в объеме.

Почему дрожжевое тесто не поднимается?

Температура

Самая частая ошибка, которая случается сегодня. Хозяйки разогревают жидкость с помощью микроволновой печи и не всегда контролируют процесс. В результате жидкость слишком горячая и подавляет дрожжевые клетки.

Свежесть дрожжей

Дрожжи часто слишком долго стоят в холодильнике, поэтому стоит проверять их активность перед использованием. Просто растворите их в теплой воде с сахаром – через 10 минут должна появиться пенная шапка.

Соль

Добавлять соль нужно в муку, но ни в коем случае не прямо к дрожжам. Этот ингредиент тормозит рост дрожжей, поэтому ждать поднятия теста придется долго.

