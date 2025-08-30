Чому дріжджове тісто не підіймається: топ-3 помилки, які часто все псують
- Основні причини, чому дріжджове тісто не підіймається: неправильна температура рідини, використання несвіжих дріжджів, додавання солі безпосередньо до дріжджів.
- Дріжджі слід перевіряти на активність, розчиняючи в теплій воді з цукром для утворення пінної шапки.
Дріжджове тісто – це основа для багатьох улюблених страв. Однак випічка не буде вдалою, якщо тісто не підніметься.
Навіть досвідчені господині у поспіху можуть робити помилки, через які дріжджове тісто не буде рости в обʼємі. Що саме найчастіше може піти не так – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Чому дріжджове тісто не підіймається?
- Температура
Найчастіша помилка, яка трапляється сьогодні. Господині розігрівають рідину за допомогою мікрохвильової печі й не завжди контролюють процес. В результаті рідина надто гаряча і пригнічує дріжджові клітини.
- Свіжість дріжджів
Дріжджі часто надто довго стоять у холодильнику, тож варто перевіряти їх активність перед використанням. Просто розчиніть їх в теплій воді з цукром – через 10 хвилин повинна зʼявитися пінна шапка.
- Сіль
Додавати сіль потрібно до борошна, але в жодному разі не прямо до дріжджів. Цей інгредієнт гальмує ріст дріжджів, тож чекати підняття тіста доведеться довго.
А чи можна замінити розпушувач?
- Кожна господиня може зробити власний розпушувач, за ним не треба йти у магазин.
- Насправді це дуже просто, а всі інгредієнти вже є на вашій кухні.