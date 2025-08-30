Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Чому дріжджове тісто не підіймається: топ-3 помилки, які часто все псують
30 серпня, 07:26
2

Чому дріжджове тісто не підіймається: топ-3 помилки, які часто все псують

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Основні причини, чому дріжджове тісто не підіймається: неправильна температура рідини, використання несвіжих дріжджів, додавання солі безпосередньо до дріжджів.
  • Дріжджі слід перевіряти на активність, розчиняючи в теплій воді з цукром для утворення пінної шапки.

Дріжджове тісто – це основа для багатьох улюблених страв. Однак випічка не буде вдалою, якщо тісто не підніметься.

Навіть досвідчені господині у поспіху можуть робити помилки, через які дріжджове тісто не буде рости в обʼємі. Що саме найчастіше може піти не так – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

 Чому дріжджове тісто не підіймається? 

  • Температура

Найчастіша помилка, яка трапляється сьогодні. Господині розігрівають рідину за допомогою мікрохвильової печі й не завжди контролюють процес. В результаті рідина надто гаряча і пригнічує дріжджові клітини. 

  • Свіжість дріжджів

Дріжджі часто надто довго стоять у холодильнику, тож варто перевіряти їх активність перед використанням. Просто розчиніть їх в теплій воді з цукром – через 10 хвилин повинна зʼявитися пінна шапка. 

  • Сіль

Додавати сіль потрібно до борошна, але в жодному разі не прямо до дріжджів. Цей інгредієнт гальмує ріст дріжджів, тож чекати підняття тіста доведеться довго. 

 А чи можна замінити розпушувач? 

  • Кожна господиня може зробити власний розпушувач, за ним не треба йти у магазин.
  • Насправді це дуже просто, а всі інгредієнти вже є на вашій кухні. 