Навіть досвідчені господині у поспіху можуть робити помилки, через які дріжджове тісто не буде рости в обʼємі. Що саме найчастіше може піти не так – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Чому дріжджове тісто не підіймається?

Температура

Найчастіша помилка, яка трапляється сьогодні. Господині розігрівають рідину за допомогою мікрохвильової печі й не завжди контролюють процес. В результаті рідина надто гаряча і пригнічує дріжджові клітини.

Свіжість дріжджів

Дріжджі часто надто довго стоять у холодильнику, тож варто перевіряти їх активність перед використанням. Просто розчиніть їх в теплій воді з цукром – через 10 хвилин повинна зʼявитися пінна шапка.

Сіль

Додавати сіль потрібно до борошна, але в жодному разі не прямо до дріжджів. Цей інгредієнт гальмує ріст дріжджів, тож чекати підняття тіста доведеться довго.

А чи можна замінити розпушувач?