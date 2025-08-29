Ці тістечка стануть для вас відкриттям та прийдуть на допомогу навіть тоді, коли здається, що часу на приготування чогось особливого просто немає. 24 Канал радить спробувати цей чудовий десерт за рецептом порталу "На пенсії".

Як приготувати шоколадні тістечка без випікання?

Час : 15 хвилин + застигання

: 15 хвилин + застигання Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів печива;

– 250 вареного згущеного молока;

– 30 грамів сметани;

– 100 грамів вершкового масла;

– 70 грамів волоських горіхів;

– молочний шоколад для прикраси.

Приготування:

Подрібніть волоські горіхи. У глибоку викладіть варене згущене молоко разом зі сметаною чи грецьким йогуртом і збийте міксером. Додайте м’яке вершкове масло та ще раз добре збийте до однорідності. Печиво поламайте руками на дрібні шматочки, змішайте з горіхами і з’єднайте з масляною масою. Ретельно перемішайте ложкою, після чого сформуйте невеликі кульки. Викладіть їх на тацю, застелену пергаментом. Посипте тістечка натертим шоколадом і поставте в холодильник щонайменше на 2 години для застигання.

