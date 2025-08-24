Пармезан – один з найпопулярніших сирів, тож немає нічого дивного у тому, що одночасно він входить і до списку частих підробок шахраїв. Як легко відрізнити справжній пармезан від підробки – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Radioclub.
Як відрізнити справжній пармезан від дешевої підробки?
На власний смак покладатися не варто – шахраї вміють працювати з інгредієнтами так, щоб різниця була непомітною. А от сховати сліди наявності сторонніх інгредієнтів практично неможливо.
Пармезан доводить страви до ідеалу / Фото Pixabay
Наприклад, гладко нарізати справжній пармезан не вдасться – він має крихку структуру. Тож якщо продукт у ваших руках нарізається слайсами – це точно підробка.
Також справжній пармезан продається з жовтою корою та тисненням Parmigiano Reggiano і DOP. Сир без цих символів не купуйте.
А ще можете звернути увагу на те, що всередині справжнього пармезану утворюються маленькі білі крапочки. Це кристали тирозину, амінокислоти, яка утворюється під час тривалого визрівання сиру.
