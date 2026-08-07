Сладкий обман: как отличить настоящий мед от подделки за 1 минуту

Жидкий мед не всегда лучше густого, а кристаллизация – это зачастую нормальное физико-химическое свойство, а не признак испорченного продукта.

На самом деле кристаллизация – это естественный процесс, который зависит от состава меда, прежде всего от соотношения глюкозы, фруктозы и влаги.

Почему один мед остается жидким месяцами, а другой загустевает почти за считанные недели? И действительно ли засахаривание означает, что продукт утратил свои свойства?

Что происходит с медом во время кристаллизации?

В меде обычно содержится всего около 14 – 20 % воды, а остальное – преимущественно сахара. Именно поэтому со временем глюкоза выпадает в кристаллы.

Скорость этого процесса зависит от сорта меда. Например, акациевый или тупелевый мед дольше остается жидким, а подсолнечный или рапсовый загустевает значительно быстрее.

Таким образом, засахаривание не является признаком подделки. Более того, жидкий мед не обязательно "лучше" густого.

Качественный мед может кристаллизоваться / Фото Pixabay

Почему из кристаллизации сделали отдельный продукт?

Именно благодаря этому процессу появился "creamed honey" – кремовый мед с очень мелкими кристаллами. Его специально стабилизируют, добавляя микроскопические "зерна" кристаллизации.

То есть что многие воспринимают как дефект, в пчеловодстве и пищевых технологиях превратили в деликатесный продукт.

Как правильно обращаться с засахаренным медом?

Если мед затвердел, не стоит разогревать его в микроволновке. Нагрев выше 40 – 45 градусов разрушает ферменты, антибактериальные свойства и изменяет вкус продукта.

Лучше растапливать его медленно: поставить банку в теплую воду, снятую с огня, и оставить на 15 – 30 минут, время от времени помешивая.

Обратите внимание! Мед лучше хранить в темном прохладном месте с плотно закрытой крышкой. Он легко впитывает влагу из воздуха, а это уже может испортить продукт.