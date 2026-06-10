Перестаньте добавлять муку в драники: какой ингредиент работает лучше

Деруны точно входят в перечень блюд, перед которыми невозможно устоять. Но многие хозяйки делают их менее аппетитными из-за одной распространенной ошибки.

Муку часто дают как проверенный связывающий ингредиент, благодаря которому тесто держится кучи. Однако можно избежать "забитости" драников и не потерять ничего в структуре блюда, рассказывает портал Pysznosci.

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Почему добавлять муку в драники – ошибка?

Дело в том, что мука при взаимодействии с картофельным соком образует клейковину. Из-за этого вместо хрустящих оладий с выраженным вкусом картофеля вы рискуете получить глевкие, забитые и резиновые "блины", которые к тому же быстро теряют аппетитный вид после остывания.

Главная причина, почему рука тянется к муке – это стремление связать слишком жидкое картофельное тесто. Картофель после натирания мгновенно пускает сок, и если его не проконтролировать, масса становится водянистой. Однако мука просто маскирует проблему, впитывая влагу и забивая блюдо, тогда как правильный подход заключается в деликатном отжимании лишней жидкости через марлю или мелкое сито перед замешиванием.

Любимые драники / Фото "Вкусные и простые рецепты"

Вместо муки опытные кулинары единодушно рекомендуют использовать картофельный крахмал. Лучше не покупать его отдельно, а добыть естественным путем: отжатому картофельному соку дают постоять несколько минут в миске, после чего жидкость осторожно сливают, а белый осадок, оставшийся на дне, возвращают обратно к картофелю.

Этот трюк идеально скрепляет тесто, делая драники нежными внутри и гарантируя ту самую желанную золотистую корочку. Если же картофель молодой или содержит мало собственного крахмала, отличной альтернативой станет обычная манная крупа. Достаточно добавить всего 1 – 2 столовые ложки манки на среднюю порцию и дать тесту отдохнуть 10 – 15 минут перед жаркой.

За это время крупа впитает излишек сока, разбухнет и при контакте с горячим маслом создаст невероятный хрустящий эффект, абсолютно не утяжеляя блюдо. Еще один секрет идеальной текстуры без единого грамма муки – добавление мелко натертого репчатого лука. Его вводят в массу непосредственно в процессе измельчения картофеля. Луковый сок не только обогащает деруны классическим ароматом, но и благодаря фитонцидам и кислотам предотвращает потемнение картофеля, позволяя готовым оладьям оставаться светлыми, аппетитно золотистыми и легкими.