Почему сырники распадаются и получаются приплюснутыми: избегаем распространенных ошибок

Сырники всегда находятся в топе любимых завтраков. Однако даже малейшей ошибки достаточно, чтобы блюдо не получилось идеальным.

У всех хозяек случалась ситуация, когда вроде все делаешь по рецепту, а сырники разваливаются прямо на сковороде. Причина – в распространенных ошибках, допустить которые может каждый.

Почему сырники разваливаются?

Распадение сырников на сковороде обычно связано с чрезмерным количеством влаги. Если творог слишком мягкий или влажный, во время нагревания он начинает выделять сыворотку, которая разжижает тесто, превращая его в неуправляемую массу, рассказывает Oboz. Чтобы этого избежать, профессиональные кулинары советуют обязательно отжимать лишнюю жидкость через марлю или выбирать сухой рассыпчатый творог. Также важно перетирать его через сито: это делает текстуру однородной и помогает белкам лучше связаться между собой.

Вторая распространенная причина – избыток сахара. Когда сахар попадает в творожную массу, он начинает растворяться и вытягивать влагу из белков, что мгновенно делает тесто "плывущим". Если вы положили слишком много сахара, даже большое количество муки может не спасти ситуацию, а лишь сделает сырники "резиновыми". Лучше добавлять минимум подсластителя непосредственно в тесто, а сладкий вкус добирать уже во время подачи с помощью меда, джема или пудры.

Надо ли добавлять в сырники яйца?

Да, но это тот случай, когда лучше недодать, чем переусердствовать, отмечает РБК. Нарушение пропорций яиц также часто становится фатальным для формы сырников. Многие считают, что чем больше яиц, тем лучше будет держаться форма, однако на самом деле чрезмерное количество белка действует наоборот – она разжижает массу.

Для идеальной консистенции часто советуют использовать только желтки: они придают блюду насыщенный цвет и действуют как деликатный стабилизатор, не добавляя лишней жидкости, что позволяет сырникам держать высокую форму во время жарки.

Как приготовить сырники?

Приближаются выходные, а это удова возможность полакомиться любимым завтраком. Легче всего это будет сделать по рецепту из TikTok yuliia.senych.

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки манки;

– 10 граммов ванильного сахара;

– мука для обвалки;

– 2 – 3 столовые ложки масла для жарки.

Готовим идеальные сырники: смотрите видео

Приготовление:

Обязательно отожмите творог через марлю. Добавьте яйцо, щепотку соли, манку и только одну столовую ложку сахара на пол килограмма сыра, чтобы изделия не поплыли на сковороде. Оставьте тесто на 15 минут для набухания манки. Сформируйте шарики, обваляйте их в муке и придайте четкую форму с помощью стакана. Жарьте на хорошо разогретом масле (без добавления сливочного масла для лучшего вида) на среднем огне до золотистости. Готовое блюдо дополните пудрой, медом или вареньем уже во время подачи.

Она любила начинать день с кофе без молока, апельсинового сока, розового грейпфрута и запеченной фасоли. Замечательный набор, который задаст настроение на весь день.