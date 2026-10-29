Секретный тест с солью: как за минуту узнать, превратится ли тушеная картошка в пюре

Главная причина превращения блюда в пюре – высокое содержание крахмала. Для тушения подходят плотные клубни типа A или B, например "Ривьера" или "Коломба", тогда как крахмалистые сорта типа C и D мгновенно рассыпаются на крупинки.

Цвет кожуры или мякоти не влияет на плотность. Если название сорта неизвестно, поможет быстрый домашний тест в соленой воде.

Растворите 250 миллилитров соли в 2,3 литрах воды и опустите картофелины внутрь. Утонувшие клубни содержат много крахмала и подходят только для пюре. Те, что всплыли на поверхность, обладают высокой плотностью и сохранят форму при тушении.

Правильное время закладки и нарезка

Мясо всегда готовится значительно дольше, чем овощи. Свинина и курица тушатся 30 – 40 минут, а говядина – до 1,5 часа. Картофель кладут в кастрюлю только тогда, когда мясо уже стало почти мягким. Если его предварительно слегка обжарить на сковороде до золотистой корочки, он дойдет за 15 – 20 минут, а сырым кусочкам понадобится от 40 до 50 минут.

Нарезайте клубни одинаковыми кубиками размером от 1 до 2,5 сантиметра или на 4 – 6 долек. Одинаковый размер гарантирует, что кусочки приготовятся одновременно. Воды доливайте минимум – около половины стакана на 1 килограмм овощей, чтобы она лишь слегка покрывала содержимое.

Готовьте исключительно на медленном огне под крышкой без бурного кипения и перемешивайте блюдо очень редко и осторожно.

Тушеная картошка не должна разваливаться / Фото "Готовить просто"

Кислота сохраняет форму картофеля

Естественная кислота томатной пасты, свежих помидоров или вина кардинально замедляет размягчение волокон. В обычной воде картофель варится за 15 – 20 минут, а в кислой среде может оставаться твердым часами. Поэтому здесь действует четкое правило времени добавления соуса.

Для идеально целых и плотных кусочков добавляйте 1 – 2 столовые ложки томатной пасты в начале тушения вместе с мясом. Если же вы предпочитаете нежную мякоть, вливайте томат или кислое вино только за 5 – 10 минут до полного завершения приготовления. Если соус получается слишком жидким, просто раздавите вилкой 2 – 3 кусочка картофеля об стенку кастрюли и перемешайте их с подливой.