Все решает одно простое действие: как сохранить хрусткость огурцов в салате

Свежие огурцы часто выделяют слишком много сока в салате, делая блюдо водянистым, однако простая кулинарная хитрость поможет сохранить их идеальную текстуру.

Свежие огурцы делают летние салаты невероятно сочными и освежающими. Однако из-за высокого содержания влаги они очень быстро пускают сок после нарезки, превращая блюдо в водянистую смесь, а сами кусочки теряют свой фирменный хруст. Популярное гастрономическое издание The Spruce Eats делится простым лайфхаком, который поможет навсегда решить эту проблему с помощью обычной соли.

Почему соль спасает огурцы?

Вся магия кроется в простом физическом процессе – осмосе. Когда мы посыпаем нарезанные огурцы солью, она начинает вытягивать избыточную воду из клеток овоща на поверхность. Помимо удаления лишней влаги, соль выполняет еще одну важную функцию: она усиливает естественный вкус огурца и раскрывает его тонкие свежие нотки, которые обычно остаются незамеченными.

Как добавить огурцы в салат / Фото Unsplash

Этой техникой регулярно пользуются профессиональные шеф-повара, чтобы лишний сок не разбавлял заправки, соусы и не портил текстуру готовых блюд.

Как правильно подготовить огурцы: пошаговая инструкция

Процесс маринования максимально прост и займет у вас минимум времени. Лучше всего сделать это в самом начале приготовления ужина:

Помойте огурцы и нарежьте их так, как вам нужно для салата. Выложите нарезанные овощи в дуршлаг, установленный над раковиной или глубокой миской. Добавьте соль из расчета примерно четверть чайной ложки обычной соли на 450 граммов огурцов. Слегка перемешайте кусочки, чтобы соль равномерно распределилась по всей поверхности. Оставьте огурцы постоять на 5–10 минут, чтобы осмос сделал свое дело и лишняя влага стекла.

После этого вы можете использовать огурцы для салата. Некоторые кулинары предпочитают дополнительно промыть их от остатков соли или промокнуть бумажным полотенцем, однако это остается на ваше усмотрение. Если вы решите промыть огурцы водой, обязательно хорошо их процедите, чтобы снова не добавить лишней влаги в блюдо.

Интересные факты об огурцах

Знаете ли вы, почему известное английское выражение "спокойный (или прохладный), как огурец" (cool as a cucumber) имеет реальную историко-медицинскую основу? В XVII веке врачи верили в удивительную способность огурца сохранять прохладу. Пациентам с сильной лихорадкой предписывали лежать на кровати, устланной свежими огурцами, чтобы охладить тело.

А в Древнем Египте из этого овоща даже делали слабоалкогольный напиток. Для этого в плоде прорезали отверстие, перемешивали мякоть палочкой внутри до жидкого состояния, закрывали и закапывали в землю на несколько дней для брожения. Больше об удивительной истории и свойствах огурцов можно узнать в материале Integrated Extension System of the University of Missouri.