5 полезных завтраков для школьника
- Предлагаем рецепты пяти полезных завтраков для школьников, которые легко приготовить дома.
- С ними вы не будете беспокоиться о том, как дать детям заряд энергии и хорошего настроения.
Начинается учебный год, а значит, родителям надо заботиться о заряде энергии на целый день. Вкусный завтрак – залог хорошего настроения и обучения!
Хороший завтрак даст детям первый толчок к новым вызовам, которые их ждут в школе. 24 Канал предлагает родителям сохранить рецепты вкусных и питательных завтраков, которые позволят вкусно накормить детей и значительно упростят повседневность.
Что приготовить для детей в школу?
Банановые панкейки с бананом
- Время: 15 минут
- Порций: 1 – 2
Завтрак, за который дети будут благодарны / Фото Pixabay
Ингредиенты:
– 1 банан;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 180 граммов муки;
– 2 чайные ложки сахара или меда;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.
Приготовление:
- В миске соединяем молоко, яйцо, сахар, соль и немного масла. Взбиваем смесь венчиком или миксером до однородности.
- Банан разминаем вилкой до состояния пюре и добавляем в тесто.
- Муку обязательно просеиваем через сито, чтобы масса была нежной без комочков.
- Разогреваем сухую сковороду и жарим панкейки с обеих сторон до румяной корочки.
- Подаем их теплыми с ягодами, медом или сиропом.
Скрамбл со шпинатом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 30 граммов сливочного масла;
– 50 – 70 граммов шпината;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 зубчик чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала на сковороде с маслом быстро обжариваем шпинат, достаточно 1 – 2 минуты.
- Добавляем измельченный зубчик чеснока и держим еще минутку.
- В другой миске взбиваем яйца, приправляем солью и перцем.
- На отдельной сковороде растапливаем масло, уменьшаем огонь и выливаем яичную смесь.
- Постоянно помешиваем, чтобы образовался нежный скрамбл, и уже в конце подмешиваем шпинат.
Творожная запеканка с ягодами
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Заряд энергии и хорошего настроения / Фото Freepik
Ингредиенты:
– 200 граммов творога домашнего сыра;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка меда;
– 150 граммов любимых ягод;
– 2 столовые ложки манной крупы;
– 1 столовая ложка сметаны.
Приготовление:
- Сначала разогреваем духовку до 180 градусов.
- Все продукты, кроме сметаны, соединяем в миске и тщательно перемешиваем до однородности.
- Творожную массу выкладываем в силиконовую форму для выпечки.
- Запекаем 15 – 20 минут, пока блюдо не подрумянится.
- После остывания достаем запеканку из формы и подаем со сметаной.
Питательные тосты
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 ломтика тостового хлеба;
– 2 столовые ложки соуса для пиццы;
– 50 граммов тертой моцареллы;
– 5 кусочков колбасы Пепперони;
– 15 граммов масла;
– 10 граммов измельченного чеснока;
– сушеная петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Смешиваем мягкое масло с измельченным чесноком и петрушкой. Половиной этой массы смазываем кусочек хлеба.
- Берем фольгу, кладем на нее хлеб намазанной стороной вниз, сверху выкладываем немного соуса для пиццы, слой сыра, пепперони и снова сыр.
- Второй ломтик хлеба смазываем оставшимся соусом и накрываем тост. Верхнюю часть также покрываем остатком чесночного масла.
- Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 6 минут. Затем переворачиваем и допекаем еще 3 минуты до золотистой корочки.
Блины с творогом и ягодами
- Время: 30 – 40 минут
- Порций: 2 – 4
Ингредиенты:
– 200 граммов цельнозерновой муки;
– 100 – 120 миллилитров молока;
– 250 миллилитров теплой воды;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 300 – 400 граммов домашнего творога;
– сладкие ягоды или фрукты на ваш вкус.
Приготовление:
- Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли с помощью миксера.
- Постепенно вливаем теплое молоко тонкой струйкой и снова взбиваем до однородности.
- Подсыпаем муку, замешиваем тесто, после чего добавляем воду и масло. Хорошо перемешиваем и оставляем массу отдохнуть на 5–10 минут.
- Разогреваем сковороду для блинов и выпекаем блины с обеих сторон до золотистости.
- В центр каждого готового блина кладем сыр, фрукты или ягоды и заворачиваем в виде рулетика или конверта.
Приятного аппетита!
Обратите внимание!
Если вы в дополнение к завтраку даете детям сок, обязательно убедитесь в его качестве. Поможет в этом один очень простой секрет с содой.