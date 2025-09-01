Начинается учебный год, а значит, родителям надо заботиться о заряде энергии на целый день. Вкусный завтрак – залог хорошего настроения и обучения!

Хороший завтрак даст детям первый толчок к новым вызовам, которые их ждут в школе. 24 Канал предлагает родителям сохранить рецепты вкусных и питательных завтраков, которые позволят вкусно накормить детей и значительно упростят повседневность.

Что приготовить для детей в школу?

Банановые панкейки с бананом

Время: 15 минут

: 15 минут Порций: 1 – 2

Завтрак, за который дети будут благодарны / Фото Pixabay

Ингредиенты:

– 1 банан;

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров молока;

– 180 граммов муки;

– 2 чайные ложки сахара или меда;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли.

Приготовление:

В миске соединяем молоко, яйцо, сахар, соль и немного масла. Взбиваем смесь венчиком или миксером до однородности. Банан разминаем вилкой до состояния пюре и добавляем в тесто. Муку обязательно просеиваем через сито, чтобы масса была нежной без комочков. Разогреваем сухую сковороду и жарим панкейки с обеих сторон до румяной корочки. Подаем их теплыми с ягодами, медом или сиропом.

Скрамбл со шпинатом

Время: 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 30 граммов сливочного масла;

– 50 – 70 граммов шпината;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 зубчик чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала на сковороде с маслом быстро обжариваем шпинат, достаточно 1 – 2 минуты. Добавляем измельченный зубчик чеснока и держим еще минутку. В другой миске взбиваем яйца, приправляем солью и перцем. На отдельной сковороде растапливаем масло, уменьшаем огонь и выливаем яичную смесь. Постоянно помешиваем, чтобы образовался нежный скрамбл, и уже в конце подмешиваем шпинат.

Творожная запеканка с ягодами

Время: 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Заряд энергии и хорошего настроения / Фото Freepik

Ингредиенты:

– 200 граммов творога домашнего сыра;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка меда;

– 150 граммов любимых ягод;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

Сначала разогреваем духовку до 180 градусов. Все продукты, кроме сметаны, соединяем в миске и тщательно перемешиваем до однородности. Творожную массу выкладываем в силиконовую форму для выпечки. Запекаем 15 – 20 минут, пока блюдо не подрумянится. После остывания достаем запеканку из формы и подаем со сметаной.

Питательные тосты

Время: 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 ломтика тостового хлеба;

– 2 столовые ложки соуса для пиццы;

– 50 граммов тертой моцареллы;

– 5 кусочков колбасы Пепперони;

– 15 граммов масла;

– 10 граммов измельченного чеснока;

– сушеная петрушка по вкусу.

Приготовление:

Смешиваем мягкое масло с измельченным чесноком и петрушкой. Половиной этой массы смазываем кусочек хлеба. Берем фольгу, кладем на нее хлеб намазанной стороной вниз, сверху выкладываем немного соуса для пиццы, слой сыра, пепперони и снова сыр. Второй ломтик хлеба смазываем оставшимся соусом и накрываем тост. Верхнюю часть также покрываем остатком чесночного масла. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 6 минут. Затем переворачиваем и допекаем еще 3 минуты до золотистой корочки.

Блины с творогом и ягодами

Время: 30 – 40 минут

: 30 – 40 минут Порций: 2 – 4

Ингредиенты:

– 200 граммов цельнозерновой муки;

– 100 – 120 миллилитров молока;

– 250 миллилитров теплой воды;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– щепотка соли.

Для начинки:

– 300 – 400 граммов домашнего творога;

– сладкие ягоды или фрукты на ваш вкус.

Приготовление:

Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли с помощью миксера. Постепенно вливаем теплое молоко тонкой струйкой и снова взбиваем до однородности. Подсыпаем муку, замешиваем тесто, после чего добавляем воду и масло. Хорошо перемешиваем и оставляем массу отдохнуть на 5–10 минут. Разогреваем сковороду для блинов и выпекаем блины с обеих сторон до золотистости. В центр каждого готового блина кладем сыр, фрукты или ягоды и заворачиваем в виде рулетика или конверта.

Приятного аппетита!

