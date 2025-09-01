Укр Рус
1 сентября, 06:05
5 полезных завтраков для школьника

  • Предлагаем рецепты пяти полезных завтраков для школьников, которые легко приготовить дома.
  • С ними вы не будете беспокоиться о том, как дать детям заряд энергии и хорошего настроения.

Начинается учебный год, а значит, родителям надо заботиться о заряде энергии на целый день. Вкусный завтрак – залог хорошего настроения и обучения!

Хороший завтрак даст детям первый толчок к новым вызовам, которые их ждут в школе. 24 Канал предлагает родителям сохранить рецепты вкусных и питательных завтраков, которые позволят вкусно накормить детей и значительно упростят повседневность.

Что приготовить для детей в школу?

Банановые панкейки с бананом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1 – 2

Завтрак, за который дети будут благодарны / Фото Pixabay

Ингредиенты:
– 1 банан;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 180 граммов муки;
– 2 чайные ложки сахара или меда;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. В миске соединяем молоко, яйцо, сахар, соль и немного масла. Взбиваем смесь венчиком или миксером до однородности.
  2. Банан разминаем вилкой до состояния пюре и добавляем в тесто.
  3. Муку обязательно просеиваем через сито, чтобы масса была нежной без комочков.
  4. Разогреваем сухую сковороду и жарим панкейки с обеих сторон до румяной корочки.
  5. Подаем их теплыми с ягодами, медом или сиропом.

Скрамбл со шпинатом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 30 граммов сливочного масла;
– 50 – 70 граммов шпината;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 зубчик чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала на сковороде с маслом быстро обжариваем шпинат, достаточно 1 – 2 минуты.
  2. Добавляем измельченный зубчик чеснока и держим еще минутку.
  3. В другой миске взбиваем яйца, приправляем солью и перцем.
  4. На отдельной сковороде растапливаем масло, уменьшаем огонь и выливаем яичную смесь.
  5. Постоянно помешиваем, чтобы образовался нежный скрамбл, и уже в конце подмешиваем шпинат.

Творожная запеканка с ягодами

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Заряд энергии и хорошего настроения / Фото Freepik

Ингредиенты:
– 200 граммов творога домашнего сыра;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка меда;
– 150 граммов любимых ягод;
– 2 столовые ложки манной крупы;
– 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

  1. Сначала разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Все продукты, кроме сметаны, соединяем в миске и тщательно перемешиваем до однородности.
  3. Творожную массу выкладываем в силиконовую форму для выпечки.
  4. Запекаем 15 – 20 минут, пока блюдо не подрумянится.
  5. После остывания достаем запеканку из формы и подаем со сметаной.

Питательные тосты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 ломтика тостового хлеба;
– 2 столовые ложки соуса для пиццы;
– 50 граммов тертой моцареллы;
– 5 кусочков колбасы Пепперони;
– 15 граммов масла;
– 10 граммов измельченного чеснока;
– сушеная петрушка по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешиваем мягкое масло с измельченным чесноком и петрушкой. Половиной этой массы смазываем кусочек хлеба.
  2. Берем фольгу, кладем на нее хлеб намазанной стороной вниз, сверху выкладываем немного соуса для пиццы, слой сыра, пепперони и снова сыр.
  3. Второй ломтик хлеба смазываем оставшимся соусом и накрываем тост. Верхнюю часть также покрываем остатком чесночного масла.
  4. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 6 минут. Затем переворачиваем и допекаем еще 3 минуты до золотистой корочки.

Блины с творогом и ягодами

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порций: 2 – 4

Ингредиенты:
– 200 граммов цельнозерновой муки;
– 100 – 120 миллилитров молока;
– 250 миллилитров теплой воды;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 300 – 400 граммов домашнего творога;
– сладкие ягоды или фрукты на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли с помощью миксера.
  2. Постепенно вливаем теплое молоко тонкой струйкой и снова взбиваем до однородности.
  3. Подсыпаем муку, замешиваем тесто, после чего добавляем воду и масло. Хорошо перемешиваем и оставляем массу отдохнуть на 5–10 минут.
  4. Разогреваем сковороду для блинов и выпекаем блины с обеих сторон до золотистости.
  5. В центр каждого готового блина кладем сыр, фрукты или ягоды и заворачиваем в виде рулетика или конверта.

Приятного аппетита!

Обратите внимание!

Если вы в дополнение к завтраку даете детям сок, обязательно убедитесь в его качестве. Поможет в этом один очень простой секрет с содой.