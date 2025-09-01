5 корисних сніданків для школяра
- Пропонуємо рецепти п'яти корисних сніданків для школярів, які легко приготувати вдома.
- З ними ви не будете турбуватися про те, як дати дітям заряд енергії та гарного настрою.
Починається навчальний рік, а отже, батькам треба піклуватися заряд енергії на цілий день. Смачний сніданок – запорука гарного настрою та навчання!
Гарний сніданок дасть дітям перший поштовх до нових викликів, які їх чекають у школі. 24 Канал пропонує батькам зберегти рецепти смачних та поживних сніданків, які дозволять смачно нагодувати дітей та значно спростять повсякдення.
Що приготувати для дітей у школу?
Бананові панкейки
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1 – 2
Сніданок, за який діти будуть вдячні / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 1 банан;
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів молока;
– 180 грамів борошна;
– 2 чайні ложки цукру або меду;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.
Приготування:
- У мисці з’єднуємо молоко, яйце, цукор, сіль та трішки олії. Збиваємо суміш вінчиком або міксером до однорідності.
- Банан розминаємо виделкою до стану пюре та додаємо в тісто.
- Борошно обов’язково просіюємо через сито, щоб маса була ніжною без грудочок.
- Розігріваємо суху сковороду та смажимо панкейки з обох боків до рум’яної скоринки.
- Подаємо їх теплими з ягодами, медом чи сиропом.
Скрамбл зі шпинатом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 30 грамів вершкового масла;
– 50 – 70 грамів шпинату;
– 2 столові ложки олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спершу на сковороді з олією швидко обсмажуємо шпинат, достатньо 1 – 2 хвилини.
- Додаємо подрібнений зубчик часнику й тримаємо ще хвилинку.
- В іншій мисці збиваємо яйця, приправляємо сіллю та перцем.
- На окремій пательні розтоплюємо масло, зменшуємо вогонь і виливаємо яєчну суміш.
- Постійно помішуємо, щоб утворився ніжний скрамбл, і вже в кінці підмішуємо шпинат.
Сирна запіканка з ягодами
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Заряд енергії та гарного настрою / Фото Freepik
Інгредієнти:
– 200 грамів домашнього сиру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка меду;
– 150 грамів улюблених ягід;
– 2 столові ложки манної крупи;
– 1 столова ложка сметани.
Приготування:
- Спершу розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Усі продукти, крім сметани, з’єднуємо в мисці та ретельно перемішуємо до однорідності.
- Сирну масу викладаємо у силіконову форму для випічки.
- Запікаємо 15 – 20 хвилин, поки страва не підрум’яниться.
- Після охолодження дістаємо запіканку з форми та подаємо зі сметаною.
Поживні тости
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 скибочки тостового хліба;
– 2 столові ложки соусу для піци;
– 50 грамів тертої моцарели;
– 5 шматочків ковбаси Пепероні;
– 15 грамів масла;
– 10 грамів подрібненого часнику;
– сушена петрушка до смаку.
Приготування:
- Змішуємо м’яке масло з подрібненим часником та петрушкою. Половиною цієї маси змащуємо шматочок хліба.
- Беремо фольгу, кладемо на неї хліб намазаної стороною донизу, зверху викладаємо трохи соусу для піци, шар сиру, пепероні та знову сир.
- Другу скибку хліба змащуємо рештою соусу й накриваємо тост. Верхню частину також покриваємо залишком часникового масла.
- Відправляємо у духовку, розігріту до 200 градусів, на 6 хвилин. Потім перевертаємо й допікаємо ще 3 хвилини до золотистої скоринки.
Млинці з сиром та ягодами
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порцій: 2 – 4
Інгредієнти:
– 200 грамів цільнозернового борошна;
– 100 – 120 мілілітрів молока;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 300 – 400 грамів домашнього сиру;
– солодкі ягоди або фрукти на ваш смак.
Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром і дрібкою солі за допомогою міксера.
- Поступово вливаємо тепле молоко тонкою цівкою та знову збиваємо до однорідності.
- Підсипаємо борошно, замішуємо тісто, після чого додаємо воду й олію. Добре перемішуємо й залишаємо масу відпочити на 5–10 хвилин.
- Розігріваємо пательню для млинців і випікаємо млинці з обох боків до золотистості.
- У центр кожного готового млинця кладемо сир, фрукти чи ягоди та загортаємо у вигляді рулетика або конверта.
Смачного!
Зверніть увагу!
Якщо ви в доповнення до сніданку даєте дітям сік, обовʼязково переконайтеся у його якості. Допоможе в цьому один дуже простий секрет з содою.