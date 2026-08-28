Маринад выпивают до последней капли: простой рецепт легендарных помидоров "по-польски"
Помидоры "по-польски" ценятся прежде всего за их невероятно сбалансированный маринад. В нем лук приобретает нежный сладковатый привкус, чеснок придает характерный аромат, а семена горчицы добавляют изысканную пряную остроту.
Для консервирования не требуется длительная стерилизация наполненных банок. Достаточно лишь один раз ошпарить плоды кипятком, после чего залить готовым горячим маринадом. Для этой консервации лучше всего выбирать небольшие плотные помидоры с прочной кожицей (идеально подойдут черри или сливки), которые хорошо держат форму при заливке горячей водой.
Как заготовить помидоры "по-польски"?
- Время: 1 час
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– 500–600 граммов плотных помидоров небольшого размера;
– 1 луковица;
– 2–3 зубчика чеснока;
– половина чайной ложки семян горчицы;
– 1 душистый перец горошком;
– 4–5 горошин черного перца;
– 1 зонтик или свежая веточка укропа;
маринад на 1 литр воды:
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Тщательно промойте помидоры и дайте воде полностью стечь.
- Лук очистите и разрежьте на четвертинки или толстые дольки, чеснок очистите от шелухи, а укроп промойте и просушите.
- Банки тщательно вымойте с содой и простерилизуйте над паром, в духовке или микроволновке.
- Металлические крышки прокипятите в воде в течение 5 – 7 минут.
- На дно каждой подготовленной литровой банки выложите зубчики чеснока, семена горчицы, душистый и черный перец, нарезанный лук и веточку укропа.
- Плотно заполните банки помидорами до самого верха, стараясь не прижимать плоды слишком сильно, чтобы не повредить их целостность.
- Осторожно залейте наполненные банки кипячком до самых краев, накройте стерильными крышками и оставьте прогреваться на 15 минут.
- Слейте воду из банок во вместительную кастрюлю, отмерьте точный объем жидкости, добавьте необходимое количество соли и сахара из расчета на литраж и доведите раствор до кипения.
- Проварите маринад около 5 минут до полного растворения кристаллов, после чего влейте столовый уксус, перемешайте и снимите с огня.
- Кипящим маринадом сразу залейте банки с помидорами до самых краев и герметично закрутите или закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном, проверьте надежность закатки, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.
- Храните готовые помидоры в темном прохладном месте или при умеренной комнатной температуре вдали от батарей.