Маринад выпивают до последней капли: простой рецепт легендарных помидоров "по-польски"

Помидоры "по-польски" ценятся прежде всего за их невероятно сбалансированный маринад. В нем лук приобретает нежный сладковатый привкус, чеснок придает характерный аромат, а семена горчицы добавляют изысканную пряную остроту.

Для консервирования не требуется длительная стерилизация наполненных банок. Достаточно лишь один раз ошпарить плоды кипятком, после чего залить готовым горячим маринадом. Для этой консервации лучше всего выбирать небольшие плотные помидоры с прочной кожицей (идеально подойдут черри или сливки), которые хорошо держат форму при заливке горячей водой.

Как заготовить помидоры "по-польски"?

Время: 1 час

час Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты:

– 500–600 граммов плотных помидоров небольшого размера;

– 1 луковица;

– 2–3 зубчика чеснока;

– половина чайной ложки семян горчицы;

– 1 душистый перец горошком;

– 4–5 горошин черного перца;

– 1 зонтик или свежая веточка укропа;

маринад на 1 литр воды:

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление: