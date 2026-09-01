Вы еще так помидоры не мариновали: уникальный рецепт с половинами, который хвалят в соцсетях

Маринованные помидоры наверняка есть в каждой кладовой украинцев. Попробуйте новый способ приготовления этого лакомства –, и вы будете благодарны себе за то, что наткнулись на него!

Главный секрет этого рецепта кроется в тонком кулинарном нюансе: срез каждой половинки помидора приправляется перцем и специями еще до того, как он попадает в банку. Благодаря этому мякоть мгновенно запечатывает пряности внутри, остается упругой, не разваливается в маринаде и приобретает глубокий пикантный аромат в сочетании с сочными кольцами лука и чесноком, рассказывает Виктория Панасюк в своем TikTok. Как замариновать помидоры половинками? Время : 1 час

: 1 час Порций: 12 литровых банок Ингредиенты:

– 7–8 килограммов плотных мясистых томатов;

– 3–4 луковицы;

– 2–3 головки чеснока;

– большой пучок свежей зелени;

– 12 лавровых листьев;

– свежемолотый черный перец по вкусу;

– смесь сухих трав – по желанию;

маринад:

– 5 литров воды;

– 300 граммов сахара;

– 150 граммов соли;

– 250–300 миллилитров уксуса. Маринуем помидоры оригинальным способом: смотрите видео Приготовление: Тщательно вымойте помидоры, удалите плодоножки и разрежьте каждый плод вдоль на две половинки. Срез каждой половинки помидора слегка присыпьте черным молотым перцем и, по желанию, ароматной смесью сушеного базилика и томатов. На дно простерилизованных литровых банок выложите по веточке зелени, несколько нарезанных зубчиков чеснока, 3–4 кольца репчатого лука и один лавровый лист. Плотно, но без излишнего давления уложите половинки помидоров срезом вниз или к стенкам банки, заполняя все пространство. Для маринада в кастрюле смешайте воду, каменную соль и сахар, доведите жидкость до кипения, влейте столовый уксус и проварите на умеренном огне 2–3 минуты. Залейте наполненные банки кипящим маринадом и неплотно прикройте стерильными металлическими крышками. Дно большой широкой кастрюли выстелите полотенцем, поставьте банки, залейте теплую воду до их "плеч" и стерилизуйте ровно 10 минут с момента активного закипания воды в кастрюле. Осторожно выньте банки, немедленно герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте до полного естественного остывания.