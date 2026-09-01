Вы еще так помидоры не мариновали: уникальный рецепт с половинами, который хвалят в соцсетях
Маринованные помидоры наверняка есть в каждой кладовой украинцев. Попробуйте новый способ приготовления этого лакомства –, и вы будете благодарны себе за то, что наткнулись на него!
Главный секрет этого рецепта кроется в тонком кулинарном нюансе: срез каждой половинки помидора приправляется перцем и специями еще до того, как он попадает в банку. Благодаря этому мякоть мгновенно запечатывает пряности внутри, остается упругой, не разваливается в маринаде и приобретает глубокий пикантный аромат в сочетании с сочными кольцами лука и чесноком, рассказывает Виктория Панасюк в своем TikTok.
Как замариновать помидоры половинками?
- Время: 1 час
- Порций: 12 литровых банок
Ингредиенты:
– 7–8 килограммов плотных мясистых томатов;
– 3–4 луковицы;
– 2–3 головки чеснока;
– большой пучок свежей зелени;
– 12 лавровых листьев;
– свежемолотый черный перец по вкусу;
– смесь сухих трав – по желанию;
маринад:
– 5 литров воды;
– 300 граммов сахара;
– 150 граммов соли;
– 250–300 миллилитров уксуса.
Маринуем помидоры оригинальным способом: смотрите видео
Приготовление:
- Тщательно вымойте помидоры, удалите плодоножки и разрежьте каждый плод вдоль на две половинки.
- Срез каждой половинки помидора слегка присыпьте черным молотым перцем и, по желанию, ароматной смесью сушеного базилика и томатов.
- На дно простерилизованных литровых банок выложите по веточке зелени, несколько нарезанных зубчиков чеснока, 3–4 кольца репчатого лука и один лавровый лист.
- Плотно, но без излишнего давления уложите половинки помидоров срезом вниз или к стенкам банки, заполняя все пространство.
- Для маринада в кастрюле смешайте воду, каменную соль и сахар, доведите жидкость до кипения, влейте столовый уксус и проварите на умеренном огне 2–3 минуты.
- Залейте наполненные банки кипящим маринадом и неплотно прикройте стерильными металлическими крышками.
- Дно большой широкой кастрюли выстелите полотенцем, поставьте банки, залейте теплую воду до их "плеч" и стерилизуйте ровно 10 минут с момента активного закипания воды в кастрюле.
- Осторожно выньте банки, немедленно герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте до полного естественного остывания.