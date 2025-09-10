Укр Рус
10 сентября, 06:06
2

Таких помидоров вы еще не ели: оригинальный рецепт консервации со сливами

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт консервации помидоров со сливами включает помидоры, сливы, чеснок, укроп, перец, соль, сахар и уксус.
  • Это оригинальная закрутка, вкус которой точно вас порадует.

Всего один новый ингредиент – и ваши помидоры будут на вкус еще насыщеннее! Хозяйки расхваливают этот рецепт, ведь он позволяет проявить оригинальность даже в консервации.

Эти помидоры станут для вас открытием сезона. Кисло-сладкая закуска во фруктовом маринаде точно войдет в список ваших любимых, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

К теме Квашеные помидоры за 3 дня: проверенный рецепт украинских хозяек

Как закрыть помидоры со сливами?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1,5 килограмма помидоров;
– 500 граммов слив;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 2 зонтика укропа;
маринад (на 1 литр воды)
– 5 – 6 горошин перца;
– 3 – 4 горошины душистого перца;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.

Приготовление:

  1. Помидоры хорошо моем и в месте плодоножки прокалываем зубочисткой, чтобы во время заливки они не полопались.
    Сливы разрезаем пополам и вынимаем косточки.
  2. На дно стерильных банок кладем зубчики чеснока, веточки укропа и перец.
    Далее выкладываем слоями помидоры со сливами.
  3. Заливаем банки кипятком, прикрываем крышками и оставляем на четверть часа. Затем воду сливаем.
  4. Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар и уксус, доводим до кипения.
    Заливаем плоды горячим маринадом, сразу закручиваем крышками.
  5. Банки переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Приятного аппетита!

