Всего один новый ингредиент – и ваши помидоры будут на вкус еще насыщеннее! Хозяйки расхваливают этот рецепт, ведь он позволяет проявить оригинальность даже в консервации.

Эти помидоры станут для вас открытием сезона. Кисло-сладкая закуска во фруктовом маринаде точно войдет в список ваших любимых, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". К теме Квашеные помидоры за 3 дня: проверенный рецепт украинских хозяек Как закрыть помидоры со сливами? Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма помидоров;

– 500 граммов слив;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 2 зонтика укропа;

маринад (на 1 литр воды)

– 5 – 6 горошин перца;

– 3 – 4 горошины душистого перца;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса. Приготовление: Помидоры хорошо моем и в месте плодоножки прокалываем зубочисткой, чтобы во время заливки они не полопались.

Сливы разрезаем пополам и вынимаем косточки. На дно стерильных банок кладем зубчики чеснока, веточки укропа и перец.

Далее выкладываем слоями помидоры со сливами. Заливаем банки кипятком, прикрываем крышками и оставляем на четверть часа. Затем воду сливаем. Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар и уксус, доводим до кипения.

Заливаем плоды горячим маринадом, сразу закручиваем крышками. Банки переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания. Приятного аппетита! А какие огурчики заготовить на зиму? Не упустите возможности закрыть пикантные огурчики пикули.

Это идеальная закуска к основным блюдам, а также дополнение к сытным перекусам.