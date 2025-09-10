Лише один новий інгредієнт – і ваші помідори смакуватимуть ще насиченіше! Господині розхвалюють цей рецепт, адже він дозволяє проявити оригінальність навіть у консервації.

Ці помідори стануть для вас відкриттям сезону. Кисло-солодка закуска у фруктовому маринаді точно увійде в список ваших улюблених, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Як закрити помідори зі сливами? Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма помідорів;

– 500 грамів слив;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 2 парасольки кропу;

маринад (на 1 літр води)

– 5 – 6 горошин перцю;

– 3 – 4 горошини запашного перцю;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка оцту. Приготування: Помідори добре миємо й у місці плодоніжки проколюємо зубочисткою, щоб під час заливання вони не полопалися.

Сливи розрізаємо навпіл і виймаємо кісточки. На дно стерильних банок кладемо зубчики часнику, гілочки кропу та перець.

Далі викладаємо шарами помідори зі сливами. Заливаємо банки окропом, прикриваємо кришками й залишаємо на чверть години. Потім воду зливаємо. Готуємо маринад: у воду додаємо сіль, цукор і оцет, доводимо до кипіння.

Заливаємо плоди гарячим маринадом, одразу закручуємо кришками. Банки перевертаємо догори дном, вкутуємо й залишаємо до повного охолодження. Смачного! А які огірочки заготувати на зиму? Не пропустіть нагоди закрити пікантні огірочки пікулі.

Це ідеальна закуска до основних страв, а також додаток до ситних перекусів.