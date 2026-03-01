Эта тушеная капуста превзойдет все гарниры: простое блюдо для поста с оригинальным акцентом

Тушеная капуста – идеальное блюдо на период поста. Оно легкое в приготовлении и прекрасно дополняется разнообразными акцентами.

Труднее придумать блюдо, которое потребует меньше усилий, чем тушеная капуста. Но вместе с тем она может порадовать оригинальным вкусом, если знать как добавить ей оригинального акцента, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить тушеную капусту с черносливом?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов капусты;

– 1 лук;

– 50 граммов чернослива;

– 20 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 30 граммов грецких орехов;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– соль и перец по вкусу.

Вкусное блюдо без усилий и затрат / Фото "Кулинарные рецепты"

Приготовление:

Тщательно промойте капусту и мелко ее нашинкуйте, а очищенный лук нарежьте аккуратными ломтиками. На сковороде растопите кусочек сливочного масла и слегка обжарьте на нем капусту, сбрызнув ее свежим лимонным соком для сохранения цвета и пикантности. Параллельно промойте чернослив, залейте его кипятком на 15 минут, после чего слейте воду через сито и измельчите сухофрукты соломкой. Для финального этапа переложите подготовленную капусту в сотейник или кастрюлю, добавьте немного воды, лук, соль, перец и нарезанный чернослив. Влейте немного подсолнечного масла и тушите блюдо на минимальном огне в течение 35 минут до полной мягкости. Перед подачей украсьте тарелку грецкими орехами, которые стоит заранее подсушить в духовке и измельчить ножом для лучшего хруста.

Как можно добавить вкусу блюда еще большей выразительности?

Добавление щепотки тмина или растертого кориандра способно полностью раскрыть вкусовой потенциал тушеной капусты, придав ей утонченного пряного аромата. Тмин прекрасно гармонирует с черносливом, помогая сбалансировать его сладость, а кориандр придает едва заметную цитрусовую нотку, которая идеально дополняет добавленный ранее лимонный сок, рассказывает Haps.

Эти специи не только обогащают аромат, но и значительно облегчают пищеварение, что особенно актуально для блюд из капусты и орехов. Лучше всего добавлять пряности за 10 – 15 минут до конца тушения, чтобы они успели отдать свой эфирный аромат маслу и овощам, не потеряв при этом своей свежести.

