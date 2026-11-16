Наваристый, ярко-рубиновый и невероятно ароматный: классический рецепт постного борща

Настоящий украинский постный борщ – это самодостаточный кулинарный шедевр, который по насыщенности вкуса и густоте ничуть не уступает классическому варианту на мясном бульоне.

Секрет его глубины кроется в правильном балансе сладковатых корнеплодов, нежной белой фасоли, хрустящей белокочанной капусты и легкой приятной кислинки, которая одновременно придает блюду безупречный рубиновый оттенок.

Чтобы свекла не потеряла свой яркий цвет во время варки, ее отдельно пассеруют с томатной пастой и небольшим количеством яблочного уксуса или лимонного сока, а в кастрюлю добавляют в самом конце. А растертый в ступке свежий чеснок с укропом в конце приготовления придает борщу вот тот самый узнаваемый домашний аромат, перед которым невозможно устоять.

Как приготовить постный борщ?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2,5 литра воды;

– 400 граммов очищенного картофеля;

– 300 граммов белокочанной капусты;

– 200 граммов предварительно отварной или консервированной белой фасоли;

– 2 лавровых листа;

– 1,5 чайной ложки каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

яркая овощная зажарка:

– 250 граммов сырой столовой свеклы;

– 150 граммов моркови;

– 150 граммов репчатого лука;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 3 столовые ложки рафинированного растительного масла;

– 1 столовая ложка яблочного 6% уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

ароматная заправка для подачи:

– 3 зубчика свежего чеснока;

– 20 граммов свежего укропа и петрушки.

Приготовление: