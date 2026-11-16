Наваристый, ярко-рубиновый и невероятно ароматный: классический рецепт постного борща
Настоящий украинский постный борщ – это самодостаточный кулинарный шедевр, который по насыщенности вкуса и густоте ничуть не уступает классическому варианту на мясном бульоне.
Секрет его глубины кроется в правильном балансе сладковатых корнеплодов, нежной белой фасоли, хрустящей белокочанной капусты и легкой приятной кислинки, которая одновременно придает блюду безупречный рубиновый оттенок.
Чтобы свекла не потеряла свой яркий цвет во время варки, ее отдельно пассеруют с томатной пастой и небольшим количеством яблочного уксуса или лимонного сока, а в кастрюлю добавляют в самом конце. А растертый в ступке свежий чеснок с укропом в конце приготовления придает борщу вот тот самый узнаваемый домашний аромат, перед которым невозможно устоять.
Как приготовить постный борщ?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2,5 литра воды;
– 400 граммов очищенного картофеля;
– 300 граммов белокочанной капусты;
– 200 граммов предварительно отварной или консервированной белой фасоли;
– 2 лавровых листа;
– 1,5 чайной ложки каменной соли;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
яркая овощная зажарка:
– 250 граммов сырой столовой свеклы;
– 150 граммов моркови;
– 150 граммов репчатого лука;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 3 столовые ложки рафинированного растительного масла;
– 1 столовая ложка яблочного 6% уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
ароматная заправка для подачи:
– 3 зубчика свежего чеснока;
– 20 граммов свежего укропа и петрушки.
Приготовление:
- Очищенный картофель нарежьте средними кубиками, выложите в кастрюлю с 2,5 литрами кипящей подсоленной воды и варите на умеренном огне 10 минут.
- Тем временем мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной терке, а очищенную свеклу натрите длинной соломкой или на терке для корейской моркови.
- На широкой разогретой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью в течение 4 минут до мягкости, добавьте свеклу, влейте яблочный уксус, всыпьте сахар, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне 10 минут.
- В конце добавьте томатную пасту, 1 половник горячего отвара из кастрюли и прогрейте обжарку еще 3 минуты.
- В кастрюлю к полуготовому картофелю выложите тонко нашинкованную белокочанную капусту, белую фасоль и лавровый лист, после чего проварите все вместе 7 – 8 минут.
- Переложите в кастрюлю яркую свекольную зажарку, добавьте черный перец, осторожно перемешайте и дайте борщу прокипеть на минимальном огне 3 – 4 минуты.
- Снимите кастрюлю с плиты, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и мелко нарезанную зелень, накройте крышкой и дайте настояться 15 – 20 минут перед подачей.