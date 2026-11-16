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16 ноября, 10:35
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Наваристый, ярко-рубиновый и невероятно ароматный: классический рецепт постного борща

Лилия Имбировская-Сиваковская

Настоящий украинский постный борщ – это самодостаточный кулинарный шедевр, который по насыщенности вкуса и густоте ничуть не уступает классическому варианту на мясном бульоне.

Секрет его глубины кроется в правильном балансе сладковатых корнеплодов, нежной белой фасоли, хрустящей белокочанной капусты и легкой приятной кислинки, которая одновременно придает блюду безупречный рубиновый оттенок.

Чтобы свекла не потеряла свой яркий цвет во время варки, ее отдельно пассеруют с томатной пастой и небольшим количеством яблочного уксуса или лимонного сока, а в кастрюлю добавляют в самом конце. А растертый в ступке свежий чеснок с укропом в конце приготовления придает борщу вот тот самый узнаваемый домашний аромат, перед которым невозможно устоять.

Как приготовить постный борщ?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 2,5 литра воды; 
– 400 граммов очищенного картофеля; 
– 300 граммов белокочанной капусты; 
– 200 граммов предварительно отварной или консервированной белой фасоли; 
– 2 лавровых листа; 
– 1,5 чайной ложки каменной соли; 
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
яркая овощная зажарка: 
– 250 граммов сырой столовой свеклы; 
– 150 граммов моркови; 
– 150 граммов репчатого лука; 
– 2 столовые ложки томатной пасты; 
– 3 столовые ложки рафинированного растительного масла; 
– 1 столовая ложка яблочного 6% уксуса; 
– 1 чайная ложка сахара;
ароматная заправка для подачи: 
– 3 зубчика свежего чеснока; 
– 20 граммов свежего укропа и петрушки.

Приготовление:

  1. Очищенный картофель нарежьте средними кубиками, выложите в кастрюлю с 2,5 литрами кипящей подсоленной воды и варите на умеренном огне 10 минут.
  2. Тем временем мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной терке, а очищенную свеклу натрите длинной соломкой или на терке для корейской моркови.
  3. На широкой разогретой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью в течение 4 минут до мягкости, добавьте свеклу, влейте яблочный уксус, всыпьте сахар, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне 10 минут.
  4. В конце добавьте томатную пасту, 1 половник горячего отвара из кастрюли и прогрейте обжарку еще 3 минуты.
  5. В кастрюлю к полуготовому картофелю выложите тонко нашинкованную белокочанную капусту, белую фасоль и лавровый лист, после чего проварите все вместе 7 – 8 минут.
  6. Переложите в кастрюлю яркую свекольную зажарку, добавьте черный перец, осторожно перемешайте и дайте борщу прокипеть на минимальном огне 3 – 4 минуты.
  7. Снимите кастрюлю с плиты, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и мелко нарезанную зелень, накройте крышкой и дайте настояться 15 – 20 минут перед подачей.