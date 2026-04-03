Что еще можно пожарить на гриле: овощи, сыр и морепродукты, которые исчезают быстрее шашлыка

Гриль давно уже перестал быть историей только о мясе. На решетке стоит приготовить овощи с легкой корочкой, сыр, который держит форму под жаром, или морепродукты, готовящиеся за считанные минуты.

Такой стол порадует близких, а гости будут требовать рецепт. Часто именно эти блюда исчезают быстрее, чем классический шашлык. Такой формат подходит и для большой компании, и для тех случаев, когда хочется разнообразить привычное меню на природе, отмечает 24 Канал. Как приготовить овощи на гриле? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 кабачка;

– 3 сладких перца;

– 500 граммов шампиньонов;

– 3 луковицы;

– пол-лимона;

– 100 – 150 миллилитров соевого соуса;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка смеси итальянских трав;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли. Приготовление: Сначала подготовьте овощи. Перец и лук почистите. Шампиньоны не мойте, а лишь осторожно сметите с них грязь кондитерской щеткой. Грибы переложите в большую миску, полейте небольшим количеством масла, добавьте соль, черный молотый перец и смесь итальянских трав. Травы перед этим лучше еще немного перетереть в ступке, чтобы они не подгорали на овощах. Все хорошо перемешайте и сразу выложите грибы на решетку. Перец нарежьте и замаринуйте по такому же принципу: добавьте масло, соль, перец и травы, хорошо перемешайте, после чего также выложите на решетку. Лук нарежьте кольцами толщиной примерно до 1 сантиметра, предварительно срезав нижнюю часть. Его отдельно не маринуйте. Просто выложите на решетку, а тогда смажьте с обеих сторон маслом со специями, оставшимся в миске, с помощью кондитерской щетки. Жарьте овощи на мангале после того, как огонь хорошо перегорит и останется равномерный жар. Лучше всего готовить их перед основным блюдом, пока жар еще сильный. Овощи обязательно жарьте на разных решетках, не смешивайте их, потому что время приготовления в них разное. Сложные маринады для таких овощей не нужны. Достаточно легкой основы из масла и специй. Готовые овощи снимите с решетки и подавайте как гарнир к мясу или рыбе. Они хороши и в горячем, и в холодном виде. Вкусные и ароматные овощи на огне: смотрите видео В какой особый способ приготовить сыр на шампурах? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов сыра моцарелла;

– 500 граммов слоеного теста;

– 1 яичный желток;

– кунжут. Приготовление: Сыр моцарелла нарежьте удобными кубиками или брусочками и нанизывайте на шампуры. Слоеное тесто нарежьте полосками, слегка разомните их и плотно обмотайте сыр так, чтобы не оставалось отверстий, через которые он может вытекать. Заготовки смажьте желтком, посыпьте кунжутом и готовьте до тех пор, пока тесто хорошо не зарумянится и не пропечется. Эта закуска понравится всем: смотрите видео Как приготовить морепродукты барбекю? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов мидий;

– 300 граммов креветок в панцире;

– 2 тушки кальмара;

– соль;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 3 – 4 столовые ложки рафинированного масла;

– деревянные шпажки. Приготовление: Мидии, креветки и кальмары подготовьте заранее. Если креветки и мидии уже отварены в подсоленной воде, как это часто бывает в магазинном варианте, их одинаково промойте под водой из гигиенических соображений. После этого мидии и креветки слегка подсолите, совсем немного, лишь чтобы компенсировать соль, которая могла смыться. Кальмары посолите немного щедрее, потому что они не соленые. Именно такое сочетание очень удачное, ведь кальмары готовятся быстро, а мидии и креветки уже фактически готовы, поэтому шашлычки жарятся недолго. Чеснок нарежьте крупными пластинками. Терть его не нужно, потому что тогда аромат будет слишком резким, а пластинки дадут деликатный запах во время жарки. Далее начните формировать шашлычки. Сначала нанизывайте креветку, прокалывая ее в изогнутом виде от головы до хвостика. Затем добавьте кусок кальмара, прокалывая его в нескольких местах, чтобы он хорошо держался. После этого нанизывайте мидию. В такой же последовательности соберите остальные шашлычки. На короткие шпажки удобно нанизывать по одному набору, а на более длинные можно вместить больше морепродуктов и сделать большие порции. Рыбу к таким шашлычкам добавлять не стоит, потому что во время приготовления она теряет форму и может рассыпаться, поэтому трех основных составляющих вполне достаточно. На сковородке разогрейте рафинированное масло, добавьте пластинки чеснока, чтобы они отдали аромат, и выложите шашлычки. Жарьте их с обеих сторон, осторожно переворачивая в процессе. Готовые шашлычки сначала снимите на одну тарелку, а уже потом переложите на сервировочную, чтобы лишнее масло или сок не попали сразу на подачу. Получаются они очень ароматными, аппетитными и действительно эффектными на столе. Удивите друзей неожиданным блюдом: смотрите видео Что еще приготовить на природе? Рыба станет отличной альтернативой привычному шашлыку.

Или же можно ничего не придумывать и приготовить шашлык – надо только правильно выбрать мясо.