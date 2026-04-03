Что еще можно пожарить на гриле: овощи, сыр и морепродукты, которые исчезают быстрее шашлыка

Укр Рус
3 апреля, 19:17
5
Обновлено - 15:06, 6 апреля

Лилия Имбировская-Сиваковская

Гриль давно уже перестал быть историей только о мясе. На решетке стоит приготовить овощи с легкой корочкой, сыр, который держит форму под жаром, или морепродукты, готовящиеся за считанные минуты.

Такой стол порадует близких, а гости будут требовать рецепт. Часто именно эти блюда исчезают быстрее, чем классический шашлык. Такой формат подходит и для большой компании, и для тех случаев, когда хочется разнообразить привычное меню на природе, отмечает 24 Канал. 

Как приготовить овощи на гриле?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 2 баклажана; 
– 2 кабачка; 
– 3 сладких перца; 
– 500 граммов шампиньонов; 
– 3 луковицы; 
– пол-лимона; 
– 100 – 150 миллилитров соевого соуса; 
– 100 миллилитров растительного масла; 
– 2 – 3 зубчика чеснока; 
– 1 чайная ложка смеси итальянских трав; 
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца; 
– 1 чайная ложка сахара; 
– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте овощи. Перец и лук почистите.
  2. Шампиньоны не мойте, а лишь осторожно сметите с них грязь кондитерской щеткой.
  3. Грибы переложите в большую миску, полейте небольшим количеством масла, добавьте соль, черный молотый перец и смесь итальянских трав.
  4. Травы перед этим лучше еще немного перетереть в ступке, чтобы они не подгорали на овощах. Все хорошо перемешайте и сразу выложите грибы на решетку.
  5. Перец нарежьте и замаринуйте по такому же принципу: добавьте масло, соль, перец и травы, хорошо перемешайте, после чего также выложите на решетку.
  6. Лук нарежьте кольцами толщиной примерно до 1 сантиметра, предварительно срезав нижнюю часть. Его отдельно не маринуйте.
  7. Просто выложите на решетку, а тогда смажьте с обеих сторон маслом со специями, оставшимся в миске, с помощью кондитерской щетки.
  8. Жарьте овощи на мангале после того, как огонь хорошо перегорит и останется равномерный жар. Лучше всего готовить их перед основным блюдом, пока жар еще сильный.
  9. Овощи обязательно жарьте на разных решетках, не смешивайте их, потому что время приготовления в них разное.
  10. Сложные маринады для таких овощей не нужны.
  11. Достаточно легкой основы из масла и специй.
  12. Готовые овощи снимите с решетки и подавайте как гарнир к мясу или рыбе. Они хороши и в горячем, и в холодном виде.

Вкусные и ароматные овощи на огне: смотрите видео

В какой особый способ приготовить сыр на шампурах?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 400 граммов сыра моцарелла; 
– 500 граммов слоеного теста; 
– 1 яичный желток; 
– кунжут.

Приготовление:

  1. Сыр моцарелла нарежьте удобными кубиками или брусочками и нанизывайте на шампуры.
  2. Слоеное тесто нарежьте полосками, слегка разомните их и плотно обмотайте сыр так, чтобы не оставалось отверстий, через которые он может вытекать.
  3. Заготовки смажьте желтком, посыпьте кунжутом и готовьте до тех пор, пока тесто хорошо не зарумянится и не пропечется.

Эта закуска понравится всем: смотрите видео 

Как приготовить морепродукты барбекю?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 300 граммов мидий; 
– 300 граммов креветок в панцире; 
– 2 тушки кальмара; 
– соль; 
– 3 – 4 зубчика чеснока; 
– 3 – 4 столовые ложки рафинированного масла; 
– деревянные шпажки.

Приготовление:

  1. Мидии, креветки и кальмары подготовьте заранее.
  2. Если креветки и мидии уже отварены в подсоленной воде, как это часто бывает в магазинном варианте, их одинаково промойте под водой из гигиенических соображений.
  3. После этого мидии и креветки слегка подсолите, совсем немного, лишь чтобы компенсировать соль, которая могла смыться. Кальмары посолите немного щедрее, потому что они не соленые.
  4. Именно такое сочетание очень удачное, ведь кальмары готовятся быстро, а мидии и креветки уже фактически готовы, поэтому шашлычки жарятся недолго.
  5. Чеснок нарежьте крупными пластинками. Терть его не нужно, потому что тогда аромат будет слишком резким, а пластинки дадут деликатный запах во время жарки.
  6. Далее начните формировать шашлычки. Сначала нанизывайте креветку, прокалывая ее в изогнутом виде от головы до хвостика.
  7. Затем добавьте кусок кальмара, прокалывая его в нескольких местах, чтобы он хорошо держался. После этого нанизывайте мидию.
  8. В такой же последовательности соберите остальные шашлычки.
  9. На короткие шпажки удобно нанизывать по одному набору, а на более длинные можно вместить больше морепродуктов и сделать большие порции.
  10. Рыбу к таким шашлычкам добавлять не стоит, потому что во время приготовления она теряет форму и может рассыпаться, поэтому трех основных составляющих вполне достаточно.
  11. На сковородке разогрейте рафинированное масло, добавьте пластинки чеснока, чтобы они отдали аромат, и выложите шашлычки.
  12. Жарьте их с обеих сторон, осторожно переворачивая в процессе.
  13. Готовые шашлычки сначала снимите на одну тарелку, а уже потом переложите на сервировочную, чтобы лишнее масло или сок не попали сразу на подачу.
  14. Получаются они очень ароматными, аппетитными и действительно эффектными на столе.

Удивите друзей неожиданным блюдом: смотрите видео

