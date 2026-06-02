Нельзя промывать клубнику в дуршлаге: как это правильно делать

Клубника – едва ли не главное наслаждение сезона. Но важно позаботиться о том, чтобы она была не только вкусной, но и безопасной.

Большинство из нас после возвращения из магазина или рынка делает привычную манипуляцию: высыпает фрукты в дуршлаг и включает мощную струю холодной воды из-под крана. К сожалению, такой подход является ошибочным. Клубника, очищенная подобным образом, не только теряет свои уникальные вкусовые качества, но и, что гораздо опаснее, остается покрытой невидимыми глазу химикатами и вредными микроорганизмами, рассказывает портал Pysznosci.

Как правильно мыть клубнику?

Обычная проточная вода способна смыть только видимую грязь – преимущественно пыль и крупинки песка. В то же время сложные соединения, например остатки пестицидов или болезнетворные бактерии, никуда не исчезают.

Ситуация осложняется тем, что клубника имеет очень нежную и пористую кожуру, которая легко задерживает мельчайшие частицы. Кроме того, во время хаотичного промывания в дуршлаге часть плодов вообще может не контактировать с водой должным образом.

Клубнику важно правильно мыть

Поскольку эти ягоды созревают близко к земле, риск их заражения почвенными бактериями крайне высок, поэтому обычного душа для них точно мало. Чтобы потребление ягод было полностью безопасным, стоит внедрить в свой быт простой двухэтапный метод домашнего очищения, который не требует покупать дорогие специальные средства.

Уксусная ванна

В глубокой миске смешайте чистую воду с девятипроцентным уксусом в пропорции 3:1. Погрузите ягоды в этот раствор примерно на 5 минут. Кислая среда эффективно подавляет жизнедеятельность вредных микроорганизмов и бактерий на поверхности плодов.

Щелочная очистка

Приготовьте следующую смесь из расчета 1 чайная ложка пищевой соды на 1 литр воды. Переложите клубнику туда еще на несколько минут. Щелочной раствор помогает нейтрализовать и расщепить химические загрязнители и пестициды, въевшиеся в кожуру.

После завершения обеих процедур ягоды необходимо тщательно ополоснуть чистой проточной водой, чтобы убрать остатки растворов, и деликатно обсушить бумажным полотенцем.

Наглядным индикатором того, что метод сработал, будет состояние воды после соды: если она заметно помутнела, значит, фрукты действительно содержали немало вредных веществ.