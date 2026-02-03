Только не бросайте пельмени: как правильно их варить, чтобы тесто было готовым, а начинка сочной

Варка пельменей – не такой тривиальный процесс, как кажется. Достаточно одного нюанса, чтобы вы почувствовали большую разницу.

Кажется, что после приготовления теста и формирования пельменей остается только бросить их в воду. И именно эта распространенная ошибка негативно влияет на вкус и консистенцию блюда, рассказывает портал Smaki.

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток?

Тесто сразу повреждается из-за резкого перепада температур. Когда замороженные пельмени оказываются в кипятке, внешний слой быстро размягчается, тогда как середина еще остается твердой. В результате оболочка не выдерживает и трескается.

Начинка также будет не самого высокого качества. Тесто успевает свариться раньше, чем прогреется мясо, поэтому сок выходит в воду. Из-за этого пельмени теряют сочность и становятся сухими.

Кроме того, во время активного кипения пельмени легко слипаются между собой. Уже через несколько секунд они могут образовать плотную массу, которую сложно разделить без повреждений.

Пельмени важно правильно сварить / Фото Freepik

Как правильно варить пельмени?

Лучший способ приготовления пельменей – начинать варку в холодной воде. Именно так их готовят в заведениях, где важна нежная текстура и сочность начинки, подсказывает Haps.

Все очень просто. Налейте воду в кастрюлю и сразу выложите замороженные пельмени, не дожидаясь кипения. Постепенный нагрев позволяет им равномерно прогреться и сохранить форму.

Для вкуса и аромата добавьте лавровый лист, несколько горошин перца и немного жира, сливочного или растительного масла. Это также поможет избежать слипания.

После закипания готовьте пельмени еще 3 – 4 минуты, не передерживая, чтобы тесто оставалось нежным.

