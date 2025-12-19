Укр Рус
19 декабря, 22:20
2

Не обязательно икра: бутерброды с авокадо и гранатом, которые сделают праздник незабываемым

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Бутерброды с авокадо, гранатом и сыром выглядят празднично и легко готовятся за 15 минут.
  • Основные ингредиенты включают авокадо, гранат, салатный сыр или сыр фета, цельнозерновой хлеб, мяту, оливковое масло, соль и черный перец.

Бутерброды на праздничный стол не обязательно должны быть с икрой и сложными сочетаниями. Иногда достаточно нескольких ярких ингредиентов – и результат так же феерический!

Эта закуска выглядит празднично и не требует лишних усилий, информирует 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. Авокадо, гранат и сыр просто прекрасно сочетаются на цельнозерновом хлебе.

Как приготовить бутерброды с гранатом и авокадо?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– цельнозерновой хлеб; 
– 1 авокадо; 
– 50 граммов салатного сыра или сыра фета; 
– четверть граната; 
– листья мяты; 
– оливковое масло; 
– соль; 
– черный перец.

Вкус праздника / Фото kwestiasmaku

Приготовление:

  1. Хлеб по желанию поджарьте в тостере, чтобы он стал хрустящим.
  2. Авокадо очистите, нарежьте кусочками и слегка разомните вилкой до пастообразной консистенции, приправьте солью и перцем и сбрызните оливковым маслом.
  3. Полученную массу равномерно намажьте на хлеб, сверху посыпьте измельченным салатным сыром или фетой и зернами граната.
  4. Добавьте листья мяты и в конце сбрызните еще небольшим количеством оливкового масла.

Как выбрать гранат?

Самый простой способ – осторожно нажмите на кожуру. Она должна быть твердой и натянутой, легко поддаваться давлению, пишет Apollo. 

Если она мягкая на ощупь или вы можете почувствовать мягкие пятна, вероятно, она перезрела и начинает гнить изнутри.

