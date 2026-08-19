19 августа, 21:47
Домашний творог с зеленью: простой рецепт без сложных ингредиентов
Домашний творог из молока и кефира готовится без сложного оборудования. Его консистенция образуется благодаря обычному свертыванию молочного белка.
Домашний творог из молока и кефира готовится просто, а нравится всем. В этом рецепте все зависит от сочетания молока, кефира, яиц и зелени.
Как приготовить творог дома?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров жирного молока;
– 500 миллилитров жирного кефира;
– 3 яйца;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1–2 чайные ложки соли;
– по щепотке тмина и красного острого перца;
– пучок зелени.
Приготовление:
- В кастрюлю налейте молоко и кефир. Нагревайте на среднем огне, но не кипятите.
- Яйца взбейте с солью вилкой.
- Влейте яичную смесь в молочно-кефирную смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая.
- Варите на среднем огне около 10 минут, пока сыворотка полностью не отделится.
- Слегка остудите молочно-яичную массу. Добавьте нарезанную зелень, тмин, чеснок и перец, перемешайте.
- На дуршлаг выстелите марлю в 4 слоя, выложите массу и дождитесь, пока стечет жидкость.
- Переложите творог в контейнер или миску, сверху положите гнет и уберите в холодильник на ночь.