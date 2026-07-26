Нужно ли варить лисички: как готовить, чтобы они были ароматными и нежными

Лисички обладают тонким грибным ароматом, но легко теряют его из-за неправильного приготовления. Длинное вымачивание, раннее добавление соли или излишняя жидкость на сковороде могут сделать грибы водянистыми и менее выразительными по вкусу.

Перед жаркой лисички лучше быстро очистить, хорошо обсушить и выложить сначала на сухую разогретую сковороду. Так лишняя влага получится быстрее, а уже после этого можно добавлять масло, лук, зелень или чуть-чуть сметаны. Есть несколько рецептов, которые точно следует приготовить в сезон, сообщает 24 Канал.

Как готовить лисички?

Лисички не стоит долго держать в воде. Они быстро впитывают лишнюю влагу, а затем на сковороде не жарятся, а тушатся. Лучше быстро промойте грибы, очистите песок и сразу хорошо обсушите. Не нарезайте лисички слишком мелко.

Лисички – очень вкусные грибы / Фото Unsplash

Маленькие кусочки быстро теряют форму и становятся похожими на грибную крошку. Большие грибы разрежьте пополам, а мелкие оставьте целиком. Сначала выложите лисички на сухую разогретую сковороду. Так из грибов получится лишняя жидкость, а вкус станет более концентрированным. Когда влага улетучится, добавьте масло или масло.

Не жарьте лисички на очень сильном огне от начала до конца. Они могут быстро подсохнуть по краям, но внутри остаться не столь нежными. Лучше дайте им несколько минут на среднем огне. Сливочное масло хорошо подчеркивает аромат лисичек.

Добавьте его не сразу, а после того как лишняя жидкость уже испарится. Так масло не разбавится грибным соком и даст более мягкий вкус. Лук лучше добавлять после того, как лисички немного обжарятся. Если положить ее сразу, грибы дадут больше жидкости, а блюдо получится менее выразительным.

Солите лисички поближе к концу приготовления. Соль извлекает влагу, поэтому раннее добавление может сделать грибы водянистыми. Не перебивайте вкус лисичек большим количеством специй. Достаточно соли по вкусу, черному перцу, немного чеснока или зелени. Так грибной аромат останется главным. Если добавляете сметану или сливки, делайте это в конце.

Грибы уже должны быть обжаренными, а соус только окутать их, а не превратить блюдо в жидкую подливку. Не готовьте лисички слишком долго. После улетучивания жидкости им достаточно нескольких минут на сковороде с маслом, луком или соусом. Передержанные грибы становятся более плотными и теряют нежную текстуру.

Для жарки выбирайте молодые, упругие лисички. Большие старые грибы могут быть более грубыми, поэтому их лучше нарезать тоньше и готовить подольше. Перед подачей дайте лисичкам постоять на сковороде 1 – 2 минуты без огня. За это время масло, грибной сок и специи лучше соединятся, а вкус станет более ровным.

Как приготовить жареные лисички?

Время: 50 минут

50 минут Порций: 2 – 3

Ингредиенты:

– лисички;

– вода для отваривания;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– приправа по вкусу;

– масло для жарки.

Что добавить к лисичкам: смотрите видео

Приготовление:

Лисички тщательно промойте, очищая каждый гриб от песка и мелкого мусора. В кастрюле вскипятите воду, выложите подготовленные грибы и проварите их 10 минут. После этого откиньте лисички на дуршлаг, дайте стечь лишней жидкости и переложите грибы на сковороду с растительным маслом. Посолите, поперчите, добавьте по вкусу любимую приправу и перемешайте. Жарьте лисички до готовности примерно 30 – 40 минут, периодически помешивая каждые 3 – 5 минут. Готовые грибы должны хорошо подрумяниться и стать ароматными.

Как приготовить лисички на зиму?

Время : 1 час

: 1 час Порций: зависит от количества грибов

Ингредиенты:

– лисички;

– вода для предварительного отваривания;

– 1 литр воды для маринада;

– 2 столовые ложки соли без горки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 60 миллилитров уксуса 9%;

– черный перец горошком по вкусу;

– ароматный перец по вкусу;

– гвоздика по вкусу.

Как сделать лисички на зиму: смотрите видео

Приготовление: