Не маринуйте все грибы одинаково: 3 рецепта на зиму, которые раскрывают разные вкусы

Маринованные грибы на зиму чаще всего готовят тогда, когда после удачного сбора их уже не хочется просто жарить или сушить. Разные грибы ведут себя в банках по-разному: белые важно сохранить светлыми и плотными, а для других видов может лучше подойти другой маринад или способ приготовления.

24 Канал собрал несколько вариантов маринования, которые можно выбрать в зависимости от того, какие грибы есть под рукой. Начать стоит с белых грибов – их сначала отваривают с лимонной кислотой, а затем доваривают уже в маринаде с солью, сахаром, уксусом и специями.

Как приготовить маринованные белые грибы на зиму?

Время: примерно 1 час 30 минут

примерно 1 час 30 минут Порций: зависит от количества грибов

Ингредиенты:

– белые грибы;

– вода для первого отваривания;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты для первой варки;

– вода для маринада;

– 1 столовая ложка соли без горки на 1 литр грибов с водой;

– 2 столовые ложки сахара без горки на 1 литр грибов с водой;

– 2 столовые ложки уксуса 9% на 1 литр грибов с водой;

– лавровый лист;

– черный перец горошком.

Как замариновать грибы: смотрите видео

Приготовление:

Белые грибы хорошо очистите и помойте. Удобнее всего брать небольшие крепкие грибы, но подойдут и большие, если они твердые и не червивые. Большие грибы разрежьте на 2 – 3 части, а мелкие можно оставить целыми. Переложите грибы в кастрюлю, добавьте 1 чайную ложку лимонной кислоты, залейте водой и поставьте на плиту. Лимонная кислота нужна для того, чтобы грибы остались светлыми. После закипания проварите грибы 15 минут, затем хорошо процедите и промойте, чтобы они не были скользкими. Верните грибы в кастрюлю и снова залейте водой так, чтобы они свободно плавали. На этом этапе важно рассчитать общий объем грибов вместе с водой в кастрюле, так как именно от него зависят пропорции маринада. Например, если в кастрюле вместе грибов и воды получилось 4 литра, нужно добавить 4 столовые ложки соли без горки, 8 столовых ложек сахара без горки и 8 столовых ложек уксуса 9%. Когда вода с грибами начнет закипать во второй раз, добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист и черный перец горошком. Накройте кастрюлю крышкой и варите грибы в маринаде 30 – 40 минут. В рецепте грибы варили 40 минут. Горячие грибы сразу разложите по чистым стерилизованным банкам и залейте тем же маринадом, в котором они варились. Грибы должны быть полностью покрыты маринадом. Закройте банки стерилизованными крышками. Дополнительно стерилизовать банки с грибами не нужно, но сами банки обязательно должны быть стерильными.

Как приготовить маринованные опята по карпатскому рецепту?

Время : примерно 1 час 30 минут + время на стекание грибов

: примерно 1 час 30 минут + время на стекание грибов Порций: зависит от количества грибов

Ингредиенты:

– опята;

– вода для замачивания грибов;

– соль для замачивания грибов;

– лимонная кислота для первой варки;

– вода для розлива по банкам;

– лавровый лист;

– черный перец горошком;

– душистый перец;

– гвоздика по желанию.

На 1 банку объемом 500 миллилитров:

– 1 чайная ложка каменной соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Что делать с грибами на зиму: смотрите видео

Приготовление:

Опята хорошо очистите и промойте. Залейте грибы холодной водой, добавьте соль и оставьте на несколько часов. После этого еще раз тщательно промойте грибы и поставьте вариться. Во время варки соль добавлять не нужно, так как маринад уже будет соленым. Добавьте лишь немного лимонной кислоты. Варите опята примерно 40 минут, после чего хорошо промойте их холодной водой, чтобы на грибах не образовывалась слизь. Откиньте грибы на дуршлаг и оставьте на несколько часов, чтобы стекла лишняя жидкость. При необходимости можно оставить их стекать на ночь. Банки для этого рецепта достаточно хорошо вымыть, стерилизовать их заранее не нужно, ведь грибы потом будут стерилизоваться уже в банках. На дно каждой пол-литровой банки положите лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец и, по желанию, гвоздику. Наполните банки грибами, но не укладывайте их слишком плотно и до самого верха, так как во время стерилизации маринад может выкипеть, а верхний слой грибов останется без жидкости. Сверху в каждую банку добавьте 1 чайную ложку каменной соли, 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку уксуса 9%. Залейте грибы обычной питьевой водой, накройте крышками и поставьте стерилизоваться примерно на 40 минут. Чтобы крышки не слетали во время кипения, сверху можно положить что-нибудь тяжелое. После стерилизации банки закрутите, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Храните маринованные опята в прохладном темном месте.

Как приготовить маринованные шампиньоны?

Время : 25 минут + охлаждение

: 25 минут + охлаждение Порций: примерно 1 килограмм грибов

Ингредиенты:

– 1 килограмм мелких шампиньонов;

– 1,5 литра воды для первого отваривания;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

– 1 литр воды для маринада;

– 3 чайные ложки соли;

– 4 чайные ложки сахара;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 50 миллилитров растительного масла;

– несколько зубчиков чеснока;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– 1 чайная ложка кориандра в зернах;

– 10 горошин черного перца;

– 4 горошины душистого перца;

– 4 – 6 лавровых листьев.

Приготовление: