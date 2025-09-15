Не нужно быть кулинарным гением, чтобы приготовить грибы так, чтобы все немедленно сбежались к столу. По крайней мере, из маслят даже новички способны создать ароматный шедевр.

Маслята – это популярные и неприхотливые в приготовлении грибы, которые превратят в праздник даже будничное застолье, особенно, если подать их с запеченным картофелем. 24 Канал предлагает сохранить рецепт портала "Катрусина кухня" и насладиться колоритом любимых вкусов осени.

Надо ли мыть маслята?



Шляпка маслят очень слизистая, поэтому очистка маслят может быть неприятным процессом. Поэтому перед приготовлением их наоборот лучше немного подсушить, а чистить только под проточной водой, советует портал "Главред".

Как вкусно приготовить маслята?

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов маслят;

– 300 граммов сметаны;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 большой лук;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Грибы очищаем от кожицы, ножки оцарапываем ножом и только потом моем. Отвариваем грибы около часа. Крупные разрезаем пополам, мелкие оставляем целыми. После варки отцеживаем. Лук чистим и режем полукольцами. Обжариваем его на растительном масле до красивого золотистого цвета. Добавляем на сковородку грибы и жарим еще минут 15 на среднем огне. В конце добавляем сметану, накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут на слабом огне. Подаем с картофелем, дерунами или другими блюдами.

Приятного аппетита!

