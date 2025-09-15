С картошкой – лучше мяса: как готовить маслята – рецепт в сметане, который обожают все
- Маслята – популярные грибы, которые легко приготовить и подать с картошкой.
- Перед приготовлением маслята лучше подсушить, а чистить под проточной водой.
Не нужно быть кулинарным гением, чтобы приготовить грибы так, чтобы все немедленно сбежались к столу. По крайней мере, из маслят даже новички способны создать ароматный шедевр.
Маслята – это популярные и неприхотливые в приготовлении грибы, которые превратят в праздник даже будничное застолье, особенно, если подать их с запеченным картофелем. 24 Канал предлагает сохранить рецепт портала "Катрусина кухня" и насладиться колоритом любимых вкусов осени.
Надо ли мыть маслята?
Шляпка маслят очень слизистая, поэтому очистка маслят может быть неприятным процессом. Поэтому перед приготовлением их наоборот лучше немного подсушить, а чистить только под проточной водой, советует портал "Главред".
Как вкусно приготовить маслята?
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов маслят;
– 300 граммов сметаны;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 большой лук;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Грибы очищаем от кожицы, ножки оцарапываем ножом и только потом моем.
- Отвариваем грибы около часа. Крупные разрезаем пополам, мелкие оставляем целыми. После варки отцеживаем.
- Лук чистим и режем полукольцами. Обжариваем его на растительном масле до красивого золотистого цвета.
- Добавляем на сковородку грибы и жарим еще минут 15 на среднем огне.
- В конце добавляем сметану, накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут на слабом огне.
- Подаем с картофелем, дерунами или другими блюдами.
Приятного аппетита!
