Не потрібно бути кулінарним генієм, аби приготувати гриби так, щоб всі негайно збіглися до столу. Принаймні, з маслюків навіть новачки здатні створити ароматний шедевр.

Маслюки – це популярні і невибагливі у приготуванні гриби, які перетворять на свято навіть буденне застілля, особливо, якщо подати їх із запеченою картопелькою. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу "Катрусина кухня" та насолодитися колоритом улюблених смаків осені.

Чи треба мити маслюки?



Капелюшок маслюків дуже слизовий, тож очищення маслюків може бути неприємним процесом. Тому перед приготуванням їх навпаки краще трішки підсушити, а чистити лише під проточною водою, радить портал "Главред".

Як смачно приготувати маслюки?

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів маслюків;

– 300 грамів сметани;

– 2 столові ложки олії;

– 1 велика цибуля;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Гриби очищаємо від шкірочки, ніжки обшкрябуємо ножем і лише потім миємо. Відварюємо гриби близько години. Великі розрізаємо навпіл, дрібні залишаємо цілими. Після варіння відціджуємо. Цибулю чистимо та ріжемо півкільцями. Обсмажуємо її на олії до красивого золотистого кольору. Додаємо на сковорідку гриби й смажимо ще хвилин 15 на середньому вогні. Наприкінці додаємо сметану, накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 10 хвилин на слабкому вогні. Подаємо з картоплею, дерунами або іншими стравами.

Смачного!

