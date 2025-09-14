Цей салат чудово підійде до будь-якого випадку життя, навіть якщо йдеться про яскраве святкове застілля. Він дуже простий у приготуванні та потребує лише 4 дешевих інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як приготувати салат "Фламінго"?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 2 – 3 варені картоплини;
– майонез;
– 250 грамів копченої курки;
– 1 варений буряк;
– кріп;
маринад для цибулі:
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки оцту;
– 150 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Миємо цибулю, нарізаємо півкільцями, додаємо сіль, цукор, оцет та воду, залишаємо маринуватися 5 – 10 хвилин.
  2. На тарілку викладаємо натерту на великій тертці картоплю, додаємо зверху сітку з майонезу.
  3. Далі викладаємо нарізану кубиками копчену курку, знову робимо сітку з майонезу.
  4. Потім додаємо натертий буряк, зверху знову наносимо шар майонезу.
  5. На завершення викладаємо мариновану цибулю, посипаємо свіжим кропом

Як приготувати святковий салат з буряка?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 1 куряче філе;
– 150 грамів фети;
– 50 грамів чорносливу;
– 20 грамів волоських горіхів;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– 50 грамів сметани.

Приготування:

  1. Миємо буряк, відварюємо хвилин до м’якості, охолоджуємо, чистимо й нарізаємо кубиками.
  2. Куряче філе миємо, кладемо у киплячу підсолену воду, варимо, охолоджуємо та ріжемо кубиками.
  3. Чорнослив промиваємо теплою водою, нарізаємо шматочками.
  4. Фету ріжемо кубиками. Часник очищаємо та пропускаємо через прес. Волоські горіхи підсушуємо на сухій сковороді й подрібнюємо ножем.
  5. Додаємо всі інгредієнти у салатник, приправляємо сіллю й перцем, заправляємо сметаною, перемішуємо та подаємо до столу.

Смачного!

