Цей салат чудово підійде до будь-якого випадку життя, навіть якщо йдеться про яскраве святкове застілля. Він дуже простий у приготуванні та потребує лише 4 дешевих інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як приготувати салат "Фламінго"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 2 – 3 варені картоплини;
– майонез;
– 250 грамів копченої курки;
– 1 варений буряк;
– кріп;
маринад для цибулі:
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки оцту;
– 150 мілілітрів води.
Приготування:
- Миємо цибулю, нарізаємо півкільцями, додаємо сіль, цукор, оцет та воду, залишаємо маринуватися 5 – 10 хвилин.
- На тарілку викладаємо натерту на великій тертці картоплю, додаємо зверху сітку з майонезу.
- Далі викладаємо нарізану кубиками копчену курку, знову робимо сітку з майонезу.
- Потім додаємо натертий буряк, зверху знову наносимо шар майонезу.
- На завершення викладаємо мариновану цибулю, посипаємо свіжим кропом
Також рекомендуємо звернути увагу на святковий салат з буряка, куркою та фетою від порталу Shuba.
Як приготувати святковий салат з буряка?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 1 куряче філе;
– 150 грамів фети;
– 50 грамів чорносливу;
– 20 грамів волоських горіхів;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– 50 грамів сметани.
Приготування:
- Миємо буряк, відварюємо хвилин до м’якості, охолоджуємо, чистимо й нарізаємо кубиками.
- Куряче філе миємо, кладемо у киплячу підсолену воду, варимо, охолоджуємо та ріжемо кубиками.
- Чорнослив промиваємо теплою водою, нарізаємо шматочками.
- Фету ріжемо кубиками. Часник очищаємо та пропускаємо через прес. Волоські горіхи підсушуємо на сухій сковороді й подрібнюємо ножем.
- Додаємо всі інгредієнти у салатник, приправляємо сіллю й перцем, заправляємо сметаною, перемішуємо та подаємо до столу.
Смачного!
