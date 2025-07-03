Лучший завтрак на все лето: любимая овсянка с ягодами и творогом

Летом каждый день хочется начинать чем-то ярким и вкусным. Правильный завтрак подарит не только заряд энергии, а я хорошее настроение на новый день.

Овсянка с ягодами и творогом – прекрасная возможность хорошо начать день и получить заряд для новых свершений. Как ее приготовить, чтобы она была не только вкусной, но и очень питательной – рассказывает 24 Канал. Читайте также "Оливье" даже рядом не стоит: рецепт самого вкусного салата с курицей на каждый день Рецепт овсянки с ягодами и творогом Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 300 граммов овсяных хлопьев;

– 150 граммов творога домашнего;

– стакан ягод;

– 1 чайная ложка меда;

– грецкие орехи;

– щепотка соли, корица и мускатный орех. Приготовление: Овсяные хлопья залейте горячей водой, накройте крышкой и дайте настояться несколько минут до мягкости. Тем временем ягоды соедините с творогом, слегка перемешав. Орехи порубите ножом и немного подсушите на сухой сковороде со щепоткой соли, до появления легкого аромата. В готовую овсянку добавьте мед и любимые пряности, размешайте. Разложите кашу по тарелкам, сверху выложите творожно-ягодную смесь и присыпьте обжаренными солеными орехами. Приятного аппетита! Десерт, который покорил мир: как легко приготовить "Павлову".