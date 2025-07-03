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3 июля, 06:06
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Лучший завтрак на все лето: любимая овсянка с ягодами и творогом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт овсянки с ягодами и творогом можно повторять хоть каждый день.
  • Этот завтрак подарит не только заряд энергии, но и хорошее настроение.

Летом каждый день хочется начинать чем-то ярким и вкусным. Правильный завтрак подарит не только заряд энергии, а я хорошее настроение на новый день.

Овсянка с ягодами и творогом – прекрасная возможность хорошо начать день и получить заряд для новых свершений. Как ее приготовить, чтобы она была не только вкусной, но и очень питательной – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт овсянки с ягодами и творогом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов овсяных хлопьев;
– 150 граммов творога домашнего;
– стакан ягод;
– 1 чайная ложка меда;
– грецкие орехи;
– щепотка соли, корица и мускатный орех.

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья залейте горячей водой, накройте крышкой и дайте настояться несколько минут до мягкости.

  2. Тем временем ягоды соедините с творогом, слегка перемешав. Орехи порубите ножом и немного подсушите на сухой сковороде со щепоткой соли, до появления легкого аромата.

  3. В готовую овсянку добавьте мед и любимые пряности, размешайте.

  4. Разложите кашу по тарелкам, сверху выложите творожно-ягодную смесь и присыпьте обжаренными солеными орехами.

Приятного аппетита!

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