Консервированный перец, фаршированный баклажанами: томатный сок придает вкусу еще большую глубину
Перец с баклажанной начинкой – не просто очередная банальная зимняя заготовка. Это пикантное блюдо с ярко выраженным средиземноморским характером. В нем есть и нежность овощей, и яркость маринада, и тот самый томатный акцент, который делает вкус более насыщенным.
Консервированный перец с баклажанной начинкой получается не просто пикантным – в нем хорошо ощущается томатный акцент, который делает вкус более насыщенным. Расскажем, как приготовить эту заготовку по рецепту SHUBA и почему перец в кулинарии имеет такую древнюю историю.
Что делает эту заготовку особенной?
В этом блюде перец выступает не просто в роли оболочки. Его наполняют рулетиками из баклажанов, смазанными смесью чеснока и петрушки, а затем заливают томатным соком. Именно томатный сок делает вкус более насыщенным и помогает заготовке не терять свои качества при хранении.
По замыслу рецепта это может быть не только закуска на зиму, но и вегетарианское основное блюдо или гарнир. Лучше всего она сочетается с нейтральными гарнирами, например, с кус-кусом.
- Время приготовления: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм сладкого перца;
– 500 граммов баклажанов;
– 200 граммов чеснока;
– 50 граммов петрушки;
– 200 миллилитров подсолнечного масла;
– 200 миллилитров уксуса;
– 200 миллилитров воды;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов соли;
– 300 миллилитров томатного сока;
– 2 лавровых листа.
Приготовление:
- Овощи и зелень помойте. Перец очистите от сердцевины, баклажаны нарежьте ломтиками.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс, петрушку измельчите и смешайте.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте растительное масло, уксус, сахар, соль и лавровые листья, доведите до кипения.
- Положите в кипящий маринад перец и баклажаны. Варите 7 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте немного остыть.
- Пластинки баклажанов смажьте смесью из чеснока и петрушки, сверните в рулетики и начините ими перцы – по несколько штук в один перец.
- Уложите перцы в стерилизованные банки, залейте кипящим томатным соком и накройте крышками.
- Стерилизуйте 20 минут, закатайте стерилизованными крышками и храните в прохладном месте.
Почему перец так хорошо подходит для консервирования
Перец имеет древнюю историю: сладкий болгарский перец и острые перцы из рода Capsicum происходят из Месоамерики и Южной Америки. После эпохи Великих географических открытий они быстро распространились по миру и стали привычными в европейских кухнях.
Интересно, что слово "pepper" для обозначения плодов Capsicum закрепилось в английском языке лишь в XVIII веке – значительно позже, чем само растение попало в Европу.
Еще один важный факт: жгучесть перцев определяется не "вкусом остроты", а капсаициноидами – особыми алкалоидами, которые содержатся только в перцах рода Capsicum. Исследования UC Davis показывают, что этот признак эволюционировал как защита растения от млекопитающих.