Консервированный перец, фаршированный баклажанами: томатный сок придает вкусу еще большую глубину

Перец с баклажанной начинкой – не просто очередная банальная зимняя заготовка. Это пикантное блюдо с ярко выраженным средиземноморским характером. В нем есть и нежность овощей, и яркость маринада, и тот самый томатный акцент, который делает вкус более насыщенным.

Консервированный перец с баклажанной начинкой получается не просто пикантным – в нем хорошо ощущается томатный акцент, который делает вкус более насыщенным. Расскажем, как приготовить эту заготовку по рецепту SHUBA и почему перец в кулинарии имеет такую древнюю историю.

Что делает эту заготовку особенной?

В этом блюде перец выступает не просто в роли оболочки. Его наполняют рулетиками из баклажанов, смазанными смесью чеснока и петрушки, а затем заливают томатным соком. Именно томатный сок делает вкус более насыщенным и помогает заготовке не терять свои качества при хранении.

По замыслу рецепта это может быть не только закуска на зиму, но и вегетарианское основное блюдо или гарнир. Лучше всего она сочетается с нейтральными гарнирами, например, с кус-кусом.

Время приготовления: 35 минут

минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм сладкого перца;

– 500 граммов баклажанов;

– 200 граммов чеснока;

– 50 граммов петрушки;

– 200 миллилитров подсолнечного масла;

– 200 миллилитров уксуса;

– 200 миллилитров воды;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов соли;

– 300 миллилитров томатного сока;

– 2 лавровых листа.

Приготовление:

Овощи и зелень помойте. Перец очистите от сердцевины, баклажаны нарежьте ломтиками. Чеснок очистите и пропустите через пресс, петрушку измельчите и смешайте. В кастрюлю налейте воду, добавьте растительное масло, уксус, сахар, соль и лавровые листья, доведите до кипения. Положите в кипящий маринад перец и баклажаны. Варите 7 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте немного остыть. Пластинки баклажанов смажьте смесью из чеснока и петрушки, сверните в рулетики и начините ими перцы – по несколько штук в один перец. Уложите перцы в стерилизованные банки, залейте кипящим томатным соком и накройте крышками. Стерилизуйте 20 минут, закатайте стерилизованными крышками и храните в прохладном месте.

Почему перец так хорошо подходит для консервирования

Перец имеет древнюю историю: сладкий болгарский перец и острые перцы из рода Capsicum происходят из Месоамерики и Южной Америки. После эпохи Великих географических открытий они быстро распространились по миру и стали привычными в европейских кухнях.

Интересно, что слово "pepper" для обозначения плодов Capsicum закрепилось в английском языке лишь в XVIII веке – значительно позже, чем само растение попало в Европу.

Еще один важный факт: жгучесть перцев определяется не "вкусом остроты", а капсаициноидами – особыми алкалоидами, которые содержатся только в перцах рода Capsicum. Исследования UC Davis показывают, что этот признак эволюционировал как защита растения от млекопитающих.