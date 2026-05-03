Торты на любой вкус: что приготовить в будни и праздники

Есть торты, которые легко испечь просто к кофе. А есть десерты с характером – с темным бисквитом, шоколадной основой или нежным сливочным чизкейком, который сразу выглядит как что-то праздничное.

3 мая празднуют День кондитера. 24 Канал собрал подборку тортов, которые придутся по вкусу каждому. Они хорошо подходят и для праздника, и для случая, когда хочется приготовить что-то действительно заметное на столе.

Как испечь торт "Пьяная вишня"?

Это неизменная классика, которую выпекают уже не одно десятилетие. Его стоит приготовить на день рождения или просто воскресное застолье, пишет Cookpad.

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

Для бисквита:

– 8 яиц;

– 220 граммов сахара;

– 1 столовая ложка воды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 60 граммов какао;

– 2 столовые ложки крахмала;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 120 граммов муки.

Для крема:

– 750 миллилитров молока;

– 3 яйца;

– 4,5 столовые ложки сахара;

– 60 граммов вишневого пудинга;

– 15 граммов муки;

– 300 граммов сливочного масла;

– 1 литр вишен в собственном соку.

Для глазури:

– 100 граммов шоколада;

– 60 граммов сливочного масла.

Это такое наслаждение / Фото Cookpad

Приготовление:

Для бисквита отделите белки от желтков. К желткам добавьте воду и половину сахара, после чего хорошо взбейте до светлой пышной массы. Затем влейте уксус и еще раз коротко взбейте. Отдельно взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивой пены. Муку смешайте с разрыхлителем, крахмалом и какао. Частями добавляйте к желтковой массе взбитые белки и сухую смесь, осторожно перемешивая лопаткой, чтобы тесто осталось воздушным. Переложите его в форму диаметром 25 сантиметров и выпекайте при температуре 170 градусов примерно 45 минут. Готовый бисквит полностью охладите, срежьте верхний корж, а из нижней части аккуратно выберите середину, оставляя бортики и дно. Для крема яйца соедините с сахаром, вишневым пудингом и мукой, хорошо перемешайте до однородности. Влейте горячее молоко, постоянно помешивая, после чего проварите массу до загустения и полностью охладите. Мягкое сливочное масло взбейте отдельно, а затем постепенно добавьте охлажденную заварную основу и взбейте до гладкого крема. К крему добавьте бисквитную крошку, которую выбрали из коржа, а также вишни, предварительно отцедив их от сока. Коржи пропитайте сиропом из вишен. Нижний корж наполните кремом с вишнями и бисквитной крошкой, разровняйте и накройте срезанным верхним коржом. Для глазури растопите шоколад вместе со сливочным маслом до однородности. Покройте верх торта теплой глазурью и поставьте десерт в холодильник, чтобы он хорошо стабилизировался.

Как сделать чизкейк?

В этом рецепте прекрасно все. Просто готовить, а вкус – это сочетание сливочного крема, шоколада и легкого оттенка "Бейлиса", пишет BBC.

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 250 граммов сухого печенья;

– 600 граммов крем-сыра;

– 25 миллилитров ликера "Бейлис" или другого ирландского сливочного ликера;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 300 миллилитров жирных сливок;

– 100 граммов тертого шоколада.

Для декора:

– 200 миллилитров жирных сливок для взбивания;

– какао-порошок по вкусу;

– шоколад по вкусу.

Просто тает во рту / Фото unsplash

Приготовление:

Сухое печенье измельчите в крошку, сливочное масло растопите и смешайте с печеньем до влажной однородной массы. Выложите ее на дно формы, хорошо утрамбуйте ложкой или стаканом и поставьте основу в холодильник, пока будет готовиться начинка. Для крема взбейте крем-сыр до гладкой консистенции, добавьте ликер и сахарную пудру, после чего еще раз перемешайте. Влейте жирные сливки и взбейте массу до нежной, более плотной текстуры. В конце добавьте тертый шоколад и аккуратно перемешайте, чтобы он равномерно распределился в креме. Готовую начинку выложите на основу из печенья, разровняйте поверхность и поставьте чизкейк в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он стабилизировался. Перед подачей украсьте взбитыми сливками, какао-порошком или тертым шоколадом.

Можно ли заморозить торт?

Да, это вполне допустимо, и такой способ часто используют, чтобы сохранить выпечку на потом, информирует Все рецепты. Торт стоит легко обернуть фольгой или поместить в специальный контейнер. Удобно сразу подписать дату выпекания, чтобы не держать коржи дольше рекомендованного срока.

В морозильной камере торт может лежать до трех месяцев без заметной потери качества. Размораживать его нужно постепенно. Лучше всего переложить из морозилки в холодильник и оставить на ночь. Резкие перепады температуры нежелательны. Не стоит сразу доставать их в тепло.

После размораживания торт не стоит сразу разворачивать. Лучше дать ему постоять в упаковке, чтобы конденсат остался на фольге или контейнере, а не на поверхности коржей.

Лучше всего замораживание переносят бисквитные, шоколадные, и масляные коржи. Их можно хранить отдельно, без крема, и собирать торт уже после размораживания. Так проще сохранить текстуру и не рисковать начинкой. А вот торты с желе, свежими ягодами, или большим количеством взбитых сливок после морозилки могут изменить консистенцию.

Что выбрать к кофе – пирог или торт?

Пирог часто путают с тортом, но между ними есть заметная разница. Это не просто десерт, а целая традиция домашней выпечки – с несколькими слоями теста, начинками и кремом, которые обычно выпекают в большой форме и нарезают порционно.

Главная подсказка проста: пляцок почти всегда имеет более плотную структуру и больше слоев. Торт делают из коржей и нежного крема. Именно поэтому пляцки удобны для больших компаний. Их легко приготовить заранее и подать без лишних хлопот.