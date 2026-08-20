Из слив получается почти шоколадная паста: обычное варенье с ней даже не сравнится

Сливы после сбора долго не ждут: они быстро размягчаются, пускают сок и могут испортиться уже через несколько дней. Если плоды хорошо созрели, их лучше сразу перебрать и отправить на заготовку –, особенно когда хочется не обычного варенья, а густой пасты с более насыщенным вкусом.

В этом рецепте кисло-сладкие сливы постепенно превращаются в темный крем, напоминающий шоколадную пасту, отмечает Przyslij przepis. Такое варенье хорошо сочетается с блинами, вафлями, оладьями и обычным хлебом, а из банки исчезает значительно быстрее, чем классическая сливовая заготовка. Как приготовить варенье из слив и шоколада? Время: 2 часа 30 минут

часа 30 минут Порций: зависит от объема банок Ингредиенты:

– 1,5 килограмма слив;

– 400 граммов сахара;

– 200 граммов молочного шоколада.

Дети обожают такую пасту / Фото Przyslij przepis Приготовление: Сливы помойте, переберите и удалите косточки. Переложите плоды в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте примерно на 30 минут, чтобы они пустили сок. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите сливы 1 – 2 часа, периодически помешивая, пока масса хорошо не загустеет. Добавьте в густое варенье разломанный на кусочки молочный шоколад и перемешивайте, пока он полностью не растает. Проварите все вместе еще несколько минут. Для более однородной консистенции взбейте варенье блендером до гладкой массы. Горячее варенье разложите по стерилизованным сухим банкам и плотно закройте крышками. Поставьте банки в кастрюлю, выстеленную полотенцем. Налейте воду примерно на две трети высоты банок и стерилизуйте 15 – 20 минут с момента закипания. Достаньте банки, поставьте на полотенце и оставьте до полного остывания.