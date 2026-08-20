Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Из слив получается почти шоколадная паста: обычное варенье с ней даже не сравнится
20 августа, 19:29
2

Из слив получается почти шоколадная паста: обычное варенье с ней даже не сравнится

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сливы после сбора долго не ждут: они быстро размягчаются, пускают сок и могут испортиться уже через несколько дней. Если плоды хорошо созрели, их лучше сразу перебрать и отправить на заготовку –, особенно когда хочется не обычного варенья, а густой пасты с более насыщенным вкусом.

В этом рецепте кисло-сладкие сливы постепенно превращаются в темный крем, напоминающий шоколадную пасту, отмечает Przyslij przepis. Такое варенье хорошо сочетается с блинами, вафлями, оладьями и обычным хлебом, а из банки исчезает значительно быстрее, чем классическая сливовая заготовка.

Как приготовить варенье из слив и шоколада?

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: зависит от объема банок

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма слив;
– 400 граммов сахара;
– 200 граммов молочного шоколада.


Дети обожают такую пасту / Фото Przyslij przepis

Приготовление:

  1. Сливы помойте, переберите и удалите косточки.
  2. Переложите плоды в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте примерно на 30 минут, чтобы они пустили сок.
  3. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите сливы 1 – 2 часа, периодически помешивая, пока масса хорошо не загустеет.
  4. Добавьте в густое варенье разломанный на кусочки молочный шоколад и перемешивайте, пока он полностью не растает.
  5. Проварите все вместе еще несколько минут. Для более однородной консистенции взбейте варенье блендером до гладкой массы.
  6. Горячее варенье разложите по стерилизованным сухим банкам и плотно закройте крышками.
  7. Поставьте банки в кастрюлю, выстеленную полотенцем. Налейте воду примерно на две трети высоты банок и стерилизуйте 15 – 20 минут с момента закипания.
  8. Достаньте банки, поставьте на полотенце и оставьте до полного остывания.